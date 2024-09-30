ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР

30 сентября 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль Нелеповку в ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия установила контроль над населенным пунктом Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка», — сообщает оборонное ведомство. Поселок находится в Донецкой Народной Республики. Ранее солдаты ВС РФ зачистили от ВСУ село Макеевка (ЛНР). По словам военного эксперта Андрея Марочко, бои за населенный пункт велись больше суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка», — сообщает оборонное ведомство. Поселок находится в Донецкой Народной Республики. Ранее солдаты ВС РФ зачистили от ВСУ село Макеевка (ЛНР). По словам военного эксперта Андрея Марочко, бои за населенный пункт велись больше суток.