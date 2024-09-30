ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР

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ВС РФ взяли под контроль Нелеповку в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка», — сообщает оборонное ведомство. Поселок находится в Донецкой Народной Республики.

Ранее солдаты ВС РФ зачистили от ВСУ село Макеевка (ЛНР). По словам военного эксперта Андрея Марочко, бои за населенный пункт велись больше суток.

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Российская армия установила контроль над населенным пунктом Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка», — сообщает оборонное ведомство. Поселок находится в Донецкой Народной Республики. Ранее солдаты ВС РФ зачистили от ВСУ село Макеевка (ЛНР). По словам военного эксперта Андрея Марочко, бои за населенный пункт велись больше суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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