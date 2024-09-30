ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Нелеповку в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия установила контроль над населенным пунктом Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка», — сообщает оборонное ведомство. Поселок находится в Донецкой Народной Республики.
Ранее солдаты ВС РФ зачистили от ВСУ село Макеевка (ЛНР). По словам военного эксперта Андрея Марочко, бои за населенный пункт велись больше суток.
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