Тюменец пырнул ножом сотрудник микрофинансовой организации, а затем ограбил цветочный магазин. Об этом URA.RU рассказали в региональном следкоме.
«Поздним вечером 6 июля 234-летний тюменец, вооружившись ножом, совершил разбойное нападение на сотрудника микрофинансовой организации на улице Червишевский тракт. Он ударил работника в спину, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мужчина оказал сопротивление, злоумышленник сбежал. Однако в этот же день обвиняемый напал на продавца цветочного магазина на улице Фабричной. Угрожая ножом, он похитил из кассы 15 000 рублей»,- рассказали в ведомстве.
Преступника удалось найти и задержать. Сейчас он под арестом. Ему грозит наказание за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.
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