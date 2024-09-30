30 сентября 2024

В Тюмени мужчина с ножом совершил серию нападений на продавцов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину отправили под арест, его ждет суд
Мужчину отправили под арест, его ждет суд Фото:

Тюменец пырнул ножом сотрудник микрофинансовой организации, а затем ограбил цветочный магазин. Об этом URA.RU рассказали в региональном следкоме.

«Поздним вечером 6 июля 234-летний тюменец, вооружившись ножом, совершил разбойное нападение на сотрудника микрофинансовой организации на улице Червишевский тракт. Он ударил работника в спину, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мужчина оказал сопротивление, злоумышленник сбежал. Однако в этот же день обвиняемый напал на продавца цветочного магазина на улице Фабричной. Угрожая ножом, он похитил из кассы 15 000 рублей»,- рассказали в ведомстве.

Преступника удалось найти и задержать. Сейчас он под арестом. Ему грозит наказание за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.

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Тюменец пырнул ножом сотрудник микрофинансовой организации, а затем ограбил цветочный магазин. Об этом URA.RU рассказали в региональном следкоме. «Поздним вечером 6 июля 234-летний тюменец, вооружившись ножом, совершил разбойное нападение на сотрудника микрофинансовой организации на улице Червишевский тракт. Он ударил работника в спину, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мужчина оказал сопротивление, злоумышленник сбежал. Однако в этот же день обвиняемый напал на продавца цветочного магазина на улице Фабричной. Угрожая ножом, он похитил из кассы 15 000 рублей»,- рассказали в ведомстве. Преступника удалось найти и задержать. Сейчас он под арестом. Ему грозит наказание за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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