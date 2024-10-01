Екатеринбуржец вырубил пенсионера и скрылся

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Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, пенсионер, старик, старость, пожилой человек, морщины, руки
Пенсионера с травмами доставили в больницу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестный жестоко избил 77-летнего мужчину и скрылся. Сейчас агрессора ищут силовики. Об этом URA.RU рассказал источник.

По его словам, инцидент произошел возле гаражей на улице Первомайской. «Пенсионер разговаривал с кем-то по телефону, как вдруг его начал оскорблять пьяный мужчина. После агрессор несколько раз ударил дедушку по лицу и скрылся», — сказал собеседник агентства.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на лице. Мужчина доставлен в 36-ю больницу. Автомобиль нападавшего объявлен в розыск.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу заявили URA.RU, что подозреваемый задержан. Сейчас полицейские устанавливают его личность и причины инцидента.

Обновлено в 16:46. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.

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В Екатеринбурге неизвестный жестоко избил 77-летнего мужчину и скрылся. Сейчас агрессора ищут силовики. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, инцидент произошел возле гаражей на улице Первомайской. «Пенсионер разговаривал с кем-то по телефону, как вдруг его начал оскорблять пьяный мужчина. После агрессор несколько раз ударил дедушку по лицу и скрылся», — сказал собеседник агентства. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на лице. Мужчина доставлен в 36-ю больницу. Автомобиль нападавшего объявлен в розыск. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу заявили URA.RU, что подозреваемый задержан. Сейчас полицейские устанавливают его личность и причины инцидента. Обновлено в 16:46. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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