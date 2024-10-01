Екатеринбуржец вырубил пенсионера и скрылся

В Екатеринбурге неизвестный жестоко избил 77-летнего мужчину и скрылся. Сейчас агрессора ищут силовики. Об этом URA.RU рассказал источник.
По его словам, инцидент произошел возле гаражей на улице Первомайской. «Пенсионер разговаривал с кем-то по телефону, как вдруг его начал оскорблять пьяный мужчина. После агрессор несколько раз ударил дедушку по лицу и скрылся», — сказал собеседник агентства.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на лице. Мужчина доставлен в 36-ю больницу. Автомобиль нападавшего объявлен в розыск.
В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу заявили URA.RU, что подозреваемый задержан. Сейчас полицейские устанавливают его личность и причины инцидента.
Обновлено в 16:46. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.
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