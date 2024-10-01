Екатеринбуржец вырубил пенсионера и скрылся

01 октября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Пенсионера с травмами доставили в больницу (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге неизвестный жестоко избил 77-летнего мужчину и скрылся. Сейчас агрессора ищут силовики. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, инцидент произошел возле гаражей на улице Первомайской. «Пенсионер разговаривал с кем-то по телефону, как вдруг его начал оскорблять пьяный мужчина. После агрессор несколько раз ударил дедушку по лицу и скрылся», — сказал собеседник агентства. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на лице. Мужчина доставлен в 36-ю больницу. Автомобиль нападавшего объявлен в розыск. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу заявили URA.RU, что подозреваемый задержан. Сейчас полицейские устанавливают его личность и причины инцидента. Обновлено в 16:46. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге неизвестный жестоко избил 77-летнего мужчину и скрылся. Сейчас агрессора ищут силовики. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, инцидент произошел возле гаражей на улице Первомайской. «Пенсионер разговаривал с кем-то по телефону, как вдруг его начал оскорблять пьяный мужчина. После агрессор несколько раз ударил дедушку по лицу и скрылся», — сказал собеседник агентства. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на лице. Мужчина доставлен в 36-ю больницу. Автомобиль нападавшего объявлен в розыск. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу заявили URA.RU, что подозреваемый задержан. Сейчас полицейские устанавливают его личность и причины инцидента. Обновлено в 16:46. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.