Пермяков заманили в рабство и заставили собирать яблоки

В поселке Ровно Тульской области волонтеры совместно с сотрудниками полиции вызволили из плена 10 человек, среди которых оказалось двое пермяков. Их заманили в рабство и заставили собирать яблоки.
«Среди пленников была пара строительных рабочих из Перми. Организация, где они трудились, приняла решение временно прекратить работы. Всем купили билеты до дома и перечислили по пять тысяч рублей на дорогу. Эти двое пермяков деньги прогуляли и опоздали на поезд. На перекладных добрались до Москвы, где и попали в рабство», — сообщил сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова волонтеров движения против рабства «Альтернатива».
Людей насильно заставляли заниматься сбором яблок в садах за территорией поселка Ровно. Жить пленникам пришлось в антисанитарных условиях — в бараках без горячей воды, с клопами и тараканами. Один из рабочих во время попытки смог воспользоваться мобильным телефоном и позвонил жене. Она обратилась за помощью к волонтерам. Пленников в итоге спасли. Следственный комитет Тульской области после сообщения «Альтернативы» инициировал проверку по статье о незаконном лишении свободы.
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