Ямальского мамонта соберут «по косточкам» под Санкт-Петербургом

Останки мамонта, обнаруженные на берегу озера Печевалавато (Ямальский район), восстановят в Международном центре реставрации в Рождествено (Ленинградская область). На данный момент экспонат находится в Музейно-выставочном комплексе И. С. Шемановского в Салехарде. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях.
«Международный центр реставрации в Рождествено возьмется за восстановление скелета мамонта, обнаруженного на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Уникальный экспонат прибудет в Ленобласть из Музейно-выставочного комплекса И.С. Шемановского в Салехарде в декабре», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ленинградской области.
По данным источника, реставрацией мамонта займется ведущий специалист страны в области реставрации естественно-исторических объектов Юрий Стариков. Он соберет все 400 костей вымершего млекопитающего вместе, некоторые останки сохранили на себе фрагменты мягких тканей — шкуры и сухожилий мамонта. На работу у сотрудников центра уйдет около восьми месяцев.
Корреспондент URA.RU обратился в музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. Сотрудник музея сообщил, что не может дать комментарии, так как информация по мамонту находится на согласовании с департамент культуры.
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