В Тюмени обнаружили говядину по цене 1 500 за килограмм

01 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Говяжья вырезка считается одной из самых дорогих частей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени стоимость килограмма говядины доходит до 1 500 рублей. За такую цену продают вырезку в одном из мясных магазинов города. «Вырезка говяжья. Цена за килограмм — 1 498 рублей», — такая стоимость мяса указана в одном из тюменских магазинов. На ценнике написано, что продукт поставляется местным производителем. Заведующая сетевым продуктовым магазином Тюмени сообщила, что говядина всегда считалась самым дорогим видом мяса. «Относительно нее стоимость курицы или свинины кажется не такой высокой. К новогодним праздникам ее цена [говядины] еще подрастет», — сообщила собеседница агентства. Средняя цена килограмма говядины в Тюмени составляет 600 — 700 рублей. Самой дорогой частью как раз считается вырезка, язык и филе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени стоимость килограмма говядины доходит до 1 500 рублей. За такую цену продают вырезку в одном из мясных магазинов города. «Вырезка говяжья. Цена за килограмм — 1 498 рублей», — такая стоимость мяса указана в одном из тюменских магазинов. На ценнике написано, что продукт поставляется местным производителем. Заведующая сетевым продуктовым магазином Тюмени сообщила, что говядина всегда считалась самым дорогим видом мяса. «Относительно нее стоимость курицы или свинины кажется не такой высокой. К новогодним праздникам ее цена [говядины] еще подрастет», — сообщила собеседница агентства. Средняя цена килограмма говядины в Тюмени составляет 600 — 700 рублей. Самой дорогой частью как раз считается вырезка, язык и филе.