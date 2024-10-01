Пермский губернатор Махонин рассказал о социальной направленности бюджета

Сегодня, 1 октября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил общественности проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ на 70% сохраняет социальную направленность и предусматривает финансирование развития образования. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
«В 2025-2027 годах планируется стройка еще 14 школ почти на 10 тысяч мест и 12 детских садов почти на 2,6 тысячи мест, а также возведение 23 объектов инфраструктуры среднего профессионального образования. Это учебно-лабораторные корпуса и мастерские, общежития, спортивные комплексы. Ремонт действующих объектов продолжится — за три года планируется отремонтировать 40 школ», — говорится на сайте регионального правительства.
Со следующего года программу капремонта расширят на детские сады и техникумы. Направлены заявки на получение федеральных средств — на ремонт более 100 объектов. В бюджете предусмотрено 1,9 млрд рублей на софинансирование этих работ. В рамках проекта «Комфортный край» будет продолжаться благоустройство школьных дворов, планируется обновить 88 объектов школьной инфраструктуры.
Более 870 млн рублей направят на оснащение школ и детских садов. Во всех школах планируется оборудовать классы технологий, открыть радиокружки и продолжить оснащение медицинских кабинетов. Из бюджета выделят 100 миллионов рублей на покупку еще трех мобильных кванториумов для Чайковского, Чусового и Березников. Таким образом, дети со всех территорий региона получат доступ к дополнительному образованию в инженерной сфере.
С 2025 года региональный проект «Профильные школы при вузах», который помогает настроить ребят на поступление в университеты края, начнет работать на базе Пермского педагогического университета. Сейчас такие школы работают в структурах Пермского Политеха, Пермского госуниверситета и пермского филиала Высшей школы экономики.
В 2024 году в бюджете заложены средства на поддержку программы «Передовые инженерные школы» и «Приоритет-2030» в ПНИПУ. С 2025 года в проектах также примут участие ПГНИУ и ПГГПУ. Кроме того, в ближайшие три года планируется обучить более трех тысяч человек в Пермском сетевом IT-университете.
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