Свердловчанин убил оппонента, сменил имя и уехал из России

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Преступника вычислили, когда он попал в колонию Фото:

Свердловчанин 28 лет назад убил мужчину в Уфе, сменил имя и скрылся. Злоумышленника удалось вычислить, когда он попал в колонию за похищение человека. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«По версии следствия, в апреле 1996-го между обвиняемым, его другом и двумя оппонентами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил из пистолета. Один из участников конфликта получил ранение и скончался. После содеянного [преступник] уехал в другую страну, сменил имя. Но позже вернулся и стал жить в Смоленской области», — пишет ведомство на сайте.

В Смоленской области свердловчанин взял фамилию жены. В 2019 году он попал в колонию за похищение человека и разбой. Там его и проверили на причастность к убийству. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.

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Свердловчанин 28 лет назад убил мужчину в Уфе, сменил имя и скрылся. Злоумышленника удалось вычислить, когда он попал в колонию за похищение человека. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «По версии следствия, в апреле 1996-го между обвиняемым, его другом и двумя оппонентами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил из пистолета. Один из участников конфликта получил ранение и скончался. После содеянного [преступник] уехал в другую страну, сменил имя. Но позже вернулся и стал жить в Смоленской области», — пишет ведомство на сайте. В Смоленской области свердловчанин взял фамилию жены. В 2019 году он попал в колонию за похищение человека и разбой. Там его и проверили на причастность к убийству. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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