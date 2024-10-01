Свердловчанин убил оппонента, сменил имя и уехал из России

01 октября 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Преступника вычислили, когда он попал в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин 28 лет назад убил мужчину в Уфе, сменил имя и скрылся. Злоумышленника удалось вычислить, когда он попал в колонию за похищение человека. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «По версии следствия, в апреле 1996-го между обвиняемым, его другом и двумя оппонентами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил из пистолета. Один из участников конфликта получил ранение и скончался. После содеянного [преступник] уехал в другую страну, сменил имя. Но позже вернулся и стал жить в Смоленской области», — пишет ведомство на сайте. В Смоленской области свердловчанин взял фамилию жены. В 2019 году он попал в колонию за похищение человека и разбой. Там его и проверили на причастность к убийству. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин 28 лет назад убил мужчину в Уфе, сменил имя и скрылся. Злоумышленника удалось вычислить, когда он попал в колонию за похищение человека. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «По версии следствия, в апреле 1996-го между обвиняемым, его другом и двумя оппонентами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил из пистолета. Один из участников конфликта получил ранение и скончался. После содеянного [преступник] уехал в другую страну, сменил имя. Но позже вернулся и стал жить в Смоленской области», — пишет ведомство на сайте. В Смоленской области свердловчанин взял фамилию жены. В 2019 году он попал в колонию за похищение человека и разбой. Там его и проверили на причастность к убийству. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.