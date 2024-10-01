В Пермском крае осужденных отправят выращивать лес и вязать веники для бани

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Сабантуй. Тюмень , веник, банный день, веники, банный веник
Сивинцы, провинившиеся перед законом, будут заготавливать веники для бани Фото:

В Сивинском округе Пермского края власти решили, где будут отбывать наказание осужденные к исправительным работам. Они будут трудиться в муниципальных, а также частных организациях и у индивидуальных предпринимателей. Так, в перечне предприятий округа (имеется в распоряжении URA.RU) значится ООО «Гранлес» — ведущее предприятие округа по выращиванию сеянцев хвойных пород.

«Перечень предприятий, организаций и учреждений для отбывания наказания лицам, осужденным к исправительным работам на территории Сивинского муниципального округа Пермского края: МУП ЖКХ, ООО „Колхоз им. Ленина“, ООО „Заря“, ООО „Агрофирма ТИК“ ООО „Агрохозяйство ‚Родина‘, ООО ‚Север-Агро‘, ООО ‚Гранлес‘, ГБУ Сивинский лесхоз артель ‚Нужные люди‘, — указано в документе.

Также осужденных отправят в ООО «Русагропром». На странице коммерческой организации в соцсети «ВКонтакте» указано, что она занимается производством березового угля, дегтя, заготовкой веников для бани. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Красновишерского округа, совершивших административное правонарушение, отправят на обязательные работы в местные больницы.

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В Сивинском округе Пермского края власти решили, где будут отбывать наказание осужденные к исправительным работам. Они будут трудиться в муниципальных, а также частных организациях и у индивидуальных предпринимателей. Так, в перечне предприятий округа (имеется в распоряжении URA.RU) значится ООО «Гранлес» — ведущее предприятие округа по выращиванию сеянцев хвойных пород. «Перечень предприятий, организаций и учреждений для отбывания наказания лицам, осужденным к исправительным работам на территории Сивинского муниципального округа Пермского края: МУП ЖКХ, ООО „Колхоз им. Ленина“, ООО „Заря“, ООО „Агрофирма ТИК“ ООО „Агрохозяйство ‚Родина‘, ООО ‚Север-Агро‘, ООО ‚Гранлес‘, ГБУ Сивинский лесхоз артель ‚Нужные люди‘, — указано в документе. Также осужденных отправят в ООО «Русагропром». На странице коммерческой организации в соцсети «ВКонтакте» указано, что она занимается производством березового угля, дегтя, заготовкой веников для бани. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Красновишерского округа, совершивших административное правонарушение, отправят на обязательные работы в местные больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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