В Пермском крае осужденных отправят выращивать лес и вязать веники для бани

01 октября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Сивинцы, провинившиеся перед законом, будут заготавливать веники для бани Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сивинском округе Пермского края власти решили, где будут отбывать наказание осужденные к исправительным работам. Они будут трудиться в муниципальных, а также частных организациях и у индивидуальных предпринимателей. Так, в перечне предприятий округа (имеется в распоряжении URA.RU) значится ООО «Гранлес» — ведущее предприятие округа по выращиванию сеянцев хвойных пород. «Перечень предприятий, организаций и учреждений для отбывания наказания лицам, осужденным к исправительным работам на территории Сивинского муниципального округа Пермского края: МУП ЖКХ, ООО „Колхоз им. Ленина“, ООО „Заря“, ООО „Агрофирма ТИК“ ООО „Агрохозяйство ‚Родина‘, ООО ‚Север-Агро‘, ООО ‚Гранлес‘, ГБУ Сивинский лесхоз артель ‚Нужные люди‘, — указано в документе. Также осужденных отправят в ООО «Русагропром». На странице коммерческой организации в соцсети «ВКонтакте» указано, что она занимается производством березового угля, дегтя, заготовкой веников для бани. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Красновишерского округа, совершивших административное правонарушение, отправят на обязательные работы в местные больницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сивинском округе Пермского края власти решили, где будут отбывать наказание осужденные к исправительным работам. Они будут трудиться в муниципальных, а также частных организациях и у индивидуальных предпринимателей. Так, в перечне предприятий округа (имеется в распоряжении URA.RU) значится ООО «Гранлес» — ведущее предприятие округа по выращиванию сеянцев хвойных пород. «Перечень предприятий, организаций и учреждений для отбывания наказания лицам, осужденным к исправительным работам на территории Сивинского муниципального округа Пермского края: МУП ЖКХ, ООО „Колхоз им. Ленина“, ООО „Заря“, ООО „Агрофирма ТИК“ ООО „Агрохозяйство ‚Родина‘, ООО ‚Север-Агро‘, ООО ‚Гранлес‘, ГБУ Сивинский лесхоз артель ‚Нужные люди‘, — указано в документе. Также осужденных отправят в ООО «Русагропром». На странице коммерческой организации в соцсети «ВКонтакте» указано, что она занимается производством березового угля, дегтя, заготовкой веников для бани. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Красновишерского округа, совершивших административное правонарушение, отправят на обязательные работы в местные больницы.