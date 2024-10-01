В пустующем корпусе пермского университета нашли артиллерийские снаряды

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Снаряды изъяты и будут утилизированы
Снаряды изъяты и будут утилизированы Фото:

В ходе ремонта в одном из зданий пермского госуниверситета (ПГНИУ) рабочие обнаружили 11 артиллерийских снарядов. Опасности они не представляют.

«От оператора системы „ЦОВ-112“ поступило сообщение, что в Перми рабочими в здании на улице Дзержинского, 1А, которое является корпусом ПГНИУ, найдены предметы, похожие на артиллерийские снаряды. Сотрудниками Росгвардии на месте обнаружено 11 снарядов, без взрывчатого вещества и взрывного устройства. Угрозы они не представляли. Изъяты для утилизации», — рассказали perm.aif.ru в краевом министерстве территориальной безопасности.

В пресс-службе ПГНИУ изданию уточнили, что данный объект недвижимости передали вузу много лет назад. Сейчас здание не эксплуатируется, в нем идет ремонт.

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В ходе ремонта в одном из зданий пермского госуниверситета (ПГНИУ) рабочие обнаружили 11 артиллерийских снарядов. Опасности они не представляют. «От оператора системы „ЦОВ-112“ поступило сообщение, что в Перми рабочими в здании на улице Дзержинского, 1А, которое является корпусом ПГНИУ, найдены предметы, похожие на артиллерийские снаряды. Сотрудниками Росгвардии на месте обнаружено 11 снарядов, без взрывчатого вещества и взрывного устройства. Угрозы они не представляли. Изъяты для утилизации», — рассказали perm.aif.ru в краевом министерстве территориальной безопасности. В пресс-службе ПГНИУ изданию уточнили, что данный объект недвижимости передали вузу много лет назад. Сейчас здание не эксплуатируется, в нем идет ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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