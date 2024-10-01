В пустующем корпусе пермского университета нашли артиллерийские снаряды

В ходе ремонта в одном из зданий пермского госуниверситета (ПГНИУ) рабочие обнаружили 11 артиллерийских снарядов. Опасности они не представляют.
«От оператора системы „ЦОВ-112“ поступило сообщение, что в Перми рабочими в здании на улице Дзержинского, 1А, которое является корпусом ПГНИУ, найдены предметы, похожие на артиллерийские снаряды. Сотрудниками Росгвардии на месте обнаружено 11 снарядов, без взрывчатого вещества и взрывного устройства. Угрозы они не представляли. Изъяты для утилизации», — рассказали perm.aif.ru в краевом министерстве территориальной безопасности.
В пресс-службе ПГНИУ изданию уточнили, что данный объект недвижимости передали вузу много лет назад. Сейчас здание не эксплуатируется, в нем идет ремонт.
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