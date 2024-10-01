Великобритания ввела санкции против хакеров, якобы работающих на Россию

01 октября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

В санкционный список Великобритании попали хакеры, якобы работающие на Россию Фото: Роман Наумов © URA.RU Великобритания ввела санкции против хакеров Evil Corp, якобы работающих на Россию. Об этом сообщается на официальном сайте «GOV.UK». «Правительство Великобритании публикует список санкций Великобритании, в котором приводятся сведения о лицах, обозначенных в соответствии с положениями Закона о санкциях», — поясняется на сайте. В санкционный список попали 17 физлиц, обвиняемых во вмешательстве в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Власти Объединенного Королевства считают их связанными с группой Evil Corp. Санкции ограничат права на въезд в страну и заморозят активы в случае их обнаружения. Также хакеров обвиняют в сотрудничестве с властями России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания ввела санкции против хакеров Evil Corp, якобы работающих на Россию. Об этом сообщается на официальном сайте «GOV.UK». «Правительство Великобритании публикует список санкций Великобритании, в котором приводятся сведения о лицах, обозначенных в соответствии с положениями Закона о санкциях», — поясняется на сайте. В санкционный список попали 17 физлиц, обвиняемых во вмешательстве в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Власти Объединенного Королевства считают их связанными с группой Evil Corp. Санкции ограничат права на въезд в страну и заморозят активы в случае их обнаружения. Также хакеров обвиняют в сотрудничестве с властями России.