Великобритания ввела санкции против хакеров, якобы работающих на Россию

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Клип-арт на тему компьютеров, клавиатур, мониторов. 4 апреля 2024. Москва, клавиатура, it, геймер, хакер
В санкционный список Великобритании попали хакеры, якобы работающие на Россию Фото:

Великобритания ввела санкции против хакеров Evil Corp, якобы работающих на Россию. Об этом сообщается на официальном сайте «GOV.UK».

«Правительство Великобритании публикует список санкций Великобритании, в котором приводятся сведения о лицах, обозначенных в соответствии с положениями Закона о санкциях», — поясняется на сайте.

В санкционный список попали 17 физлиц, обвиняемых во вмешательстве в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Власти Объединенного Королевства считают их связанными с группой Evil Corp. Санкции ограничат права на въезд в страну и заморозят активы в случае их обнаружения. Также хакеров обвиняют в сотрудничестве с властями России.

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Великобритания ввела санкции против хакеров Evil Corp, якобы работающих на Россию. Об этом сообщается на официальном сайте «GOV.UK». «Правительство Великобритании публикует список санкций Великобритании, в котором приводятся сведения о лицах, обозначенных в соответствии с положениями Закона о санкциях», — поясняется на сайте. В санкционный список попали 17 физлиц, обвиняемых во вмешательстве в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Власти Объединенного Королевства считают их связанными с группой Evil Corp. Санкции ограничат права на въезд в страну и заморозят активы в случае их обнаружения. Также хакеров обвиняют в сотрудничестве с властями России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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