Великобритания ввела санкции против хакеров, якобы работающих на Россию

Великобритания ввела санкции против хакеров Evil Corp, якобы работающих на Россию. Об этом сообщается на официальном сайте «GOV.UK».
«Правительство Великобритании публикует список санкций Великобритании, в котором приводятся сведения о лицах, обозначенных в соответствии с положениями Закона о санкциях», — поясняется на сайте.
В санкционный список попали 17 физлиц, обвиняемых во вмешательстве в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Власти Объединенного Королевства считают их связанными с группой Evil Corp. Санкции ограничат права на въезд в страну и заморозят активы в случае их обнаружения. Также хакеров обвиняют в сотрудничестве с властями России.
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Великобритания ввела санкции против хакеров Evil Corp, якобы работающих на Россию. Об этом сообщается на официальном сайте «GOV.UK». «Правительство Великобритании публикует список санкций Великобритании, в котором приводятся сведения о лицах, обозначенных в соответствии с положениями Закона о санкциях», — поясняется на сайте. В санкционный список попали 17 физлиц, обвиняемых во вмешательстве в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Власти Объединенного Королевства считают их связанными с группой Evil Corp. Санкции ограничат права на въезд в страну и заморозят активы в случае их обнаружения. Также хакеров обвиняют в сотрудничестве с властями России.