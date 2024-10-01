Суд утвердил приговор журналисту Зыгарю* по делу о фейках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Михаила Зыгаря. Москва, зыгарь михаил
Михаила Зыгаря признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ Фото:

Судебная коллегия Мосгорсуда признала законным решение заочно приговорить журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы. Его обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

«За распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, Зыгарь получил 8,5 лет колонии. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — отметили в суде. Об этом пишет РАПСИ.

В июле Михаила Зыгаря признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. В реестр иноагентов журналиста включили в октябре 2022 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебная коллегия Мосгорсуда признала законным решение заочно приговорить журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы. Его обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. «За распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, Зыгарь получил 8,5 лет колонии. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — отметили в суде. Об этом пишет РАПСИ. В июле Михаила Зыгаря признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. В реестр иноагентов журналиста включили в октябре 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...