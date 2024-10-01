Суд утвердил приговор журналисту Зыгарю* по делу о фейках

01 октября 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Михаила Зыгаря признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Судебная коллегия Мосгорсуда признала законным решение заочно приговорить журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы. Его обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. «За распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, Зыгарь получил 8,5 лет колонии. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — отметили в суде. Об этом пишет РАПСИ. В июле Михаила Зыгаря признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. В реестр иноагентов журналиста включили в октябре 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебная коллегия Мосгорсуда признала законным решение заочно приговорить журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы. Его обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. «За распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, Зыгарь получил 8,5 лет колонии. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — отметили в суде. Об этом пишет РАПСИ. В июле Михаила Зыгаря признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. В реестр иноагентов журналиста включили в октябре 2022 года.