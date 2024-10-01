В ХМАО агрессивный сосед держит в страхе весь дом

В Нефтеюганске агрессивный сосед держит в страхе весь дом
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО агрессивный сосед держит в страхе весь дом
В ХМАО агрессивный сосед держит в страхе весь дом Фото:

В Нефтеюганске агрессивный сосед третирует целый дом несмотря на то, что он выписан по суду из квартиры. Осенью, по его вине, чуть не сгорел подъезд, сообщила URA.RU жительница 7-го микрорайона, 34А Елена Родионова.

«Нашего соседа выселили из муниципальной квартиры из-за коммунальных долгов. Несмотря на то, что управляющая компания заколотила дверь, он проник в помещение через выбитые им окна. Ведет себя порой неадекватно. Два раза нас поджигал. В последний раз чуть не спалил подъезд. У меня ванная комната осталась в копоти. Хорошо, что успели написать жалобу, чтобы ему перекрыли газ в квартире. Таким образом он терроризирует наш дом уже год. У нас здесь в основном проживают пенсионеры и дети. Я сама инвалид, была операция на сердце, поэтому любой стресс для меня может быть фатальным», — рассказала URA.RU жительница Нефтеюганска.

Жители дома ожидают зиму с опасением — боятся за центральное отопление, которое может попросту перемерзнуть, так как соседские окна на первом этаже до сих пор не застеклены. В департаменте муниципального имущества администрации Нефтеюганска пояснили, что в управляющей компании «Технология комфорта» пообещали на этой неделе застеклить окна и заодно заварить их решетками.

«Беспокойного соседа в их доме не выселили до конца из квартиры, поскольку нам не поступали документы об окончании исполнительного производства. Знаем только, что в августе приставы вручили мужчине уведомление о том, чтобы в течение пяти дней он покинул квартиру. На сегодня жители 7-го микрорайона, 34А могут обратиться к нам для предоставления временного жилья до расселения маневренного фонда. Но только в том случае, если у них нет в собственности другого жилого помещения. Сам дом признан аварийным, но в адресную программу по расселению до 2030 года он не включен», — объяснили URA.RU в мэрии.

Жители дома боятся замерзнуть зимой, так как соседские окна на первом этаже до сих пор не застеклены
Жители дома боятся замерзнуть зимой, так как соседские окна на первом этаже до сих пор не застеклены
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В Нефтеюганске агрессивный сосед третирует целый дом несмотря на то, что он выписан по суду из квартиры. Осенью, по его вине, чуть не сгорел подъезд, сообщила URA.RU жительница 7-го микрорайона, 34А Елена Родионова. «Нашего соседа выселили из муниципальной квартиры из-за коммунальных долгов. Несмотря на то, что управляющая компания заколотила дверь, он проник в помещение через выбитые им окна. Ведет себя порой неадекватно. Два раза нас поджигал. В последний раз чуть не спалил подъезд. У меня ванная комната осталась в копоти. Хорошо, что успели написать жалобу, чтобы ему перекрыли газ в квартире. Таким образом он терроризирует наш дом уже год. У нас здесь в основном проживают пенсионеры и дети. Я сама инвалид, была операция на сердце, поэтому любой стресс для меня может быть фатальным», — рассказала URA.RU жительница Нефтеюганска. Жители дома ожидают зиму с опасением — боятся за центральное отопление, которое может попросту перемерзнуть, так как соседские окна на первом этаже до сих пор не застеклены. В департаменте муниципального имущества администрации Нефтеюганска пояснили, что в управляющей компании «Технология комфорта» пообещали на этой неделе застеклить окна и заодно заварить их решетками. «Беспокойного соседа в их доме не выселили до конца из квартиры, поскольку нам не поступали документы об окончании исполнительного производства. Знаем только, что в августе приставы вручили мужчине уведомление о том, чтобы в течение пяти дней он покинул квартиру. На сегодня жители 7-го микрорайона, 34А могут обратиться к нам для предоставления временного жилья до расселения маневренного фонда. Но только в том случае, если у них нет в собственности другого жилого помещения. Сам дом признан аварийным, но в адресную программу по расселению до 2030 года он не включен», — объяснили URA.RU в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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