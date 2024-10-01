В ХМАО агрессивный сосед держит в страхе весь дом

В Нефтеюганске агрессивный сосед третирует целый дом несмотря на то, что он выписан по суду из квартиры. Осенью, по его вине, чуть не сгорел подъезд, сообщила URA.RU жительница 7-го микрорайона, 34А Елена Родионова.
«Нашего соседа выселили из муниципальной квартиры из-за коммунальных долгов. Несмотря на то, что управляющая компания заколотила дверь, он проник в помещение через выбитые им окна. Ведет себя порой неадекватно. Два раза нас поджигал. В последний раз чуть не спалил подъезд. У меня ванная комната осталась в копоти. Хорошо, что успели написать жалобу, чтобы ему перекрыли газ в квартире. Таким образом он терроризирует наш дом уже год. У нас здесь в основном проживают пенсионеры и дети. Я сама инвалид, была операция на сердце, поэтому любой стресс для меня может быть фатальным», — рассказала URA.RU жительница Нефтеюганска.
Жители дома ожидают зиму с опасением — боятся за центральное отопление, которое может попросту перемерзнуть, так как соседские окна на первом этаже до сих пор не застеклены. В департаменте муниципального имущества администрации Нефтеюганска пояснили, что в управляющей компании «Технология комфорта» пообещали на этой неделе застеклить окна и заодно заварить их решетками.
«Беспокойного соседа в их доме не выселили до конца из квартиры, поскольку нам не поступали документы об окончании исполнительного производства. Знаем только, что в августе приставы вручили мужчине уведомление о том, чтобы в течение пяти дней он покинул квартиру. На сегодня жители 7-го микрорайона, 34А могут обратиться к нам для предоставления временного жилья до расселения маневренного фонда. Но только в том случае, если у них нет в собственности другого жилого помещения. Сам дом признан аварийным, но в адресную программу по расселению до 2030 года он не включен», — объяснили URA.RU в мэрии.
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