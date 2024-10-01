Мобилизация на Украине демонстрирует тенденцию к снижению. Показатели плановой мобилизации начали постепенно уменьшаться. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«Сейчас идет спад мобилизации по сравнению с тем, что у нас было. Нынешним темпом скоро мобилизация вообще уйдет в минус», — передает слова Костенко украинский портал NV. Депутат указал на резкое ухудшение ситуации после принятия закона об ужесточении мобилизации.
Он обвинил власти страны в отсутствии необходимых мер, включая снижение призывного возраста. Костенко подчеркнул, что ответственность за мобилизацию лежит на Минобороны и Генштабе и призвал к радикальным действиям для поддержки уровня призыва. Он также отметил, что при текущих темпах мобилизации могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку, несмотря на многочисленный набор, на поле боя не хватает качественных бойцов.
Пленный военнослужащий ВСУ Василий Юркив 1 октября выразил недоумение по поводу призыва граждан, не желающих участвовать в боевых действиях. Он отметил, что если человек не хочет идти в армию, зачем его заставлять. В ООН следят за ситуацией с принудительной мобилизацией на Украине.
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