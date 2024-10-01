В арабском районе Тель-Авива произошла стрельба, есть десятки раненых

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В Тель-Авиве слышна стрельба, есть пострадавшие Фото:

В южном районе Тель-Авива, где проживает смешанное еврейско-арабское население, были слышны выстрелы, есть пострадавшие. Об этом сообщила израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом (МаДА). Полиция подозревает, что это был теракт.

«Инцидент со стрельбой в Тель-Авиве, недалеко от станции легкорельсового транспорта в Яффо», — сообщила МаДА в соцсети Х. По информации telegran-канала «Осторожно, новости», три человека погибли. РИА Новости сообщают о наличии десятка раненых.

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В южном районе Тель-Авива, где проживает смешанное еврейско-арабское население, были слышны выстрелы, есть пострадавшие. Об этом сообщила израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом (МаДА). Полиция подозревает, что это был теракт. «Инцидент со стрельбой в Тель-Авиве, недалеко от станции легкорельсового транспорта в Яффо», — сообщила МаДА в соцсети Х. По информации telegran-канала «Осторожно, новости», три человека погибли. РИА Новости сообщают о наличии десятка раненых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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