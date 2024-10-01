В арабском районе Тель-Авива произошла стрельба, есть десятки раненых

В Тель-Авиве слышна стрельба, есть пострадавшие
В южном районе Тель-Авива, где проживает смешанное еврейско-арабское население, были слышны выстрелы, есть пострадавшие. Об этом сообщила израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом (МаДА). Полиция подозревает, что это был теракт.
«Инцидент со стрельбой в Тель-Авиве, недалеко от станции легкорельсового транспорта в Яффо», — сообщила МаДА в соцсети Х. По информации telegran-канала «Осторожно, новости», три человека погибли. РИА Новости сообщают о наличии десятка раненых.
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