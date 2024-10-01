Уничтожены оба террориста, открывшие огонь в Тель-Авиве

Террористы совершили вооруженное нападение в Тель-Авиве
Оба террориста, причастных к стрельбе в Тель-Авиве, Израиль, ликвидированы. Ранее сообщалось о вооруженном нападении в этом городе.
«Один из террористов в Тель-Авиве, предварительно, ликвидирован», — пишет telegram-канал Shot. Позже стало известно о ликвидации второго нападавшего.
В южном районе Тель-Авива, в районе с еврейско-арабским населением, 1 октября произошла стрельба с пострадавшими. Инцидент случился около станции в Яффо. По предаврительным данным, три человека погибли, несколько ранены.
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