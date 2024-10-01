Уничтожены оба террориста, открывшие огонь в Тель-Авиве

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Террористы совершили вооруженное нападение в Тель-Авиве
Террористы совершили вооруженное нападение в Тель-Авиве Фото:

Оба террориста, причастных к стрельбе в Тель-Авиве, Израиль, ликвидированы. Ранее сообщалось о вооруженном нападении в этом городе.

«Один из террористов в Тель-Авиве, предварительно, ликвидирован», — пишет telegram-канал Shot. Позже стало известно о ликвидации второго нападавшего.

В южном районе Тель-Авива, в районе с еврейско-арабским населением, 1 октября произошла стрельба с пострадавшими. Инцидент случился около станции в Яффо. По предаврительным данным, три человека погибли, несколько ранены.

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Оба террориста, причастных к стрельбе в Тель-Авиве, Израиль, ликвидированы. Ранее сообщалось о вооруженном нападении в этом городе. «Один из террористов в Тель-Авиве, предварительно, ликвидирован», — пишет telegram-канал Shot. Позже стало известно о ликвидации второго нападавшего. В южном районе Тель-Авива, в районе с еврейско-арабским населением, 1 октября произошла стрельба с пострадавшими. Инцидент случился около станции в Яффо. По предаврительным данным, три человека погибли, несколько ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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