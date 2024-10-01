Иранские ракеты перехватывают в небе над Иорданией

01 октября 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Некоторые из них удалось успешно перехватить. «Запущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Несколько ракет были перехвачены», — передает телеканал Al Arabiya. Новость по теме Иран атаковал Израиль сотнями ракет: онлайн-трансляция По данным пресс-службы ЦАХАЛ, по Израилю были выпущены ракеты со стороны Ирана. Жителям рекомендовано проявлять бдительность и строго следовать инструкциям безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Некоторые из них удалось успешно перехватить. «Запущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Несколько ракет были перехвачены», — передает телеканал Al Arabiya. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, по Израилю были выпущены ракеты со стороны Ирана. Жителям рекомендовано проявлять бдительность и строго следовать инструкциям безопасности.