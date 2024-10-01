Иранские ракеты перехватывают в небе над Иорданией

Ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании
новость из сюжетаИран атаковал Израиль сотнями ракет
Ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Некоторые из них удалось успешно перехватить.
«Запущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Несколько ракет были перехвачены», — передает телеканал
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По данным пресс-службы ЦАХАЛ, по Израилю были выпущены ракеты со стороны Ирана. Жителям рекомендовано проявлять бдительность и строго следовать инструкциям безопасности.
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