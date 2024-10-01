Иранские ракеты перехватывают в небе над Иорданией

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Ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Некоторые из них удалось успешно перехватить.

«Запущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Несколько ракет были перехвачены», — передает телеканал Al Arabiya.

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По данным пресс-службы ЦАХАЛ, по Израилю были выпущены ракеты со стороны Ирана. Жителям рекомендовано проявлять бдительность и строго следовать инструкциям безопасности.

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Ракеты, которые Иран запустил в сторону Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Некоторые из них удалось успешно перехватить. «Запущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Несколько ракет были перехвачены», — передает телеканал Al Arabiya. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, по Израилю были выпущены ракеты со стороны Ирана. Жителям рекомендовано проявлять бдительность и строго следовать инструкциям безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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