Иран атаковал Израиль сотнями ракет: онлайн-трансляция

01 октября 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Иран запустил ракеты в сторону Израиля Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ По данным пресс-службы ЦАХАЛ, по Израилю были выпущены ракеты со стороны Ирана. Жителям рекомендовано проявлять бдительность и строго следовать инструкциям безопасности. URA.RU ведет онлайн-трансляцию текущей ситуации. 23:33 Тегеран заявил Вашингтону о своем нежелании развязывать более широкий конфликт. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на американских чиновников. 23:28 Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim. По данным источника, это стало ответом на предыдущие действия Израиля. 23:24 Тегеран информировал Россию перед ракетными атаками на Израиль. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

При этом Иран по дипломатическим каналам «незадолго до атак» уведомил США. 23:16 В результате ракетной атаки иранских сил по Израилю было уничтожено более 20 израильских истребителей. Об этом сообщило агентство Shafaqna. 22:48 Иранские ракеты атаковали газовые платформы близ израильского Ашкелона. Сообщает агентство Tasnim. 22:47 Израиль открыл свое воздушное пространство после завершения иранской атаки. Сообщает израильский 12-й канал. 22:45 Иранские ракеты атаковали район Нецарим в секторе Газа, поразив множество израильских танков. Сообщает телеканал IRIB. 22:44 Начальник Генштаба армии Израиля созвал оперативное совещание в Тель-Авиве после атаки Ирана. Об этом сообщили в ЦАХАЛе. 22:40 По данным агентства Fars, как минимум 80% иранских ракет успешно поразили цели в первой волне атак на Израиль. 22:39 Служба скорой помощи Израиля сообщает, что пострадавших от ракетного обстрела нет. Зафиксированы лишь легкие травмы от осколков. 22:38 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию ближневосточного конфликта после удара Ирана по Израилю. Об этом сообщили в офисе генсека. 22:36 Армия Израиля предупредила, что атака Ирана приведет к последствиям. У ЦАХАЛа есть соответствующие планы. 22:35 Армия Израиля объявила, что население может покинуть убежища. Угрозы со стороны Ирана больше не наблюдаются, сообщил представитель военных. 22:34 Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп охарактеризовал атаку Ирана на Израиль как войну. Он заявил, что ее можно было избежать. 22:34 Члены военно-политического кабинета Израиля укрылись в бомбоубежище. Сообщает CNN. 22:33 Иранская ракета, запущенная по Израилю, упала в иорданской провинции Мадаба. Сообщает телеканал Al Hadath. 22:32 Байден приказал американским военным перехватывать ракеты, запущенные Ираном в сторону Израиля. Сообщил Белый дом. 22:28 Жителям Израиля снова пришло экстренное сообщение с призывом находиться рядом с защищенными укрытиями. 22:26 Иранское новостное агентство ILNA сообщает о начале второй волны ракетной атаки Ирана на Израиль. 22:26 Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать Израилю поддержку в защите от иранских атак. 22:25 В службе скорой помощи Израиля сообщили, что на данный момент нет данных о жертвах или пострадавших в результате ракетной атаки Ирана. 22:24 Иран готов к любому ответному удару после ракетной атаки на Израиль. Такое заявление сделал высокопоставленный иранский чиновник. 22:23 Израильский чиновник заявил, что Иран понесет серьезные последствия за свою атаку. Пишет Reuters. 22:22 Ракетный обстрел Израиля был осуществлен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Сообщает Reuters. 22:20 Израиль закрыл свое воздушное пространство. Об этом сообщают местные телеканалы. 22:17 КСИР заявил, что ракетная атака на Израиль является местью за убийство лидеров группировок ХАМАС и «Хезболла». 22:16 Иран утверждает, что удар по Израилю является законным ответом на нарушения своего суверенитета. Сообщает иранское представительство при ООН. 22:12 Иран запустил около 400 ракет в сторону Израиля. Сообщает Jerusalem Post. 22:11 Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил, что Израиль понесет тяжелые последствия, если ответит на действия иранской стороны. 22:09 Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о ракетном ударе по Израилю. Передает агентство Tasnim. 22:08 В небе над Тель-Авивом замечены вспышки от перехватов израильской ПВО. 22:06 Армия Израиля сообщила, что продолжается масштабная ракетная атака со стороны Ирана. Пресс-служба израильской армии уточнила, что силы противовоздушной обороны работают над выявлением и перехватом запусков. 22:04 Пассажирские самолеты облетают территорию Израиля. Об этом стало известно из данных Flightradar. 22:03 На всей территории Израиля объявлена воздушная тревога. 22:01 Согласно газете The Jerusalem Post, из Ирана по территории Израиля было выпущено более 100 ракет. 22:00 Иранские ракеты, выпущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании, сообщает Al Arabiya. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, по Израилю были выпущены ракеты со стороны Ирана. Жителям рекомендовано проявлять бдительность и строго следовать инструкциям безопасности. URA.RU ведет онлайн-трансляцию текущей ситуации. 23:33 01.10.2024 Тегеран заявил Вашингтону о своем нежелании развязывать более широкий конфликт. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на американских чиновников. 23:28 01.10.2024 Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim. По данным источника, это стало ответом на предыдущие действия Израиля. 23:24 01.10.2024 Тегеран информировал Россию перед ракетными атаками на Израиль. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. При этом Иран по дипломатическим каналам «незадолго до атак» уведомил США. 23:16 01.10.2024 В результате ракетной атаки иранских сил по Израилю было уничтожено более 20 израильских истребителей. Об этом сообщило агентство Shafaqna. 22:48 01.10.2024 Иранские ракеты атаковали газовые платформы близ израильского Ашкелона. Сообщает агентство Tasnim. 22:47 01.10.2024 Израиль открыл свое воздушное пространство после завершения иранской атаки. Сообщает израильский 12-й канал. 22:45 01.10.2024 Иранские ракеты атаковали район Нецарим в секторе Газа, поразив множество израильских танков. Сообщает телеканал IRIB. 22:44 01.10.2024 Начальник Генштаба армии Израиля созвал оперативное совещание в Тель-Авиве после атаки Ирана. Об этом сообщили в ЦАХАЛе. 22:40 01.10.2024 По данным агентства Fars, как минимум 80% иранских ракет успешно поразили цели в первой волне атак на Израиль. 22:39 01.10.2024 Служба скорой помощи Израиля сообщает, что пострадавших от ракетного обстрела нет. Зафиксированы лишь легкие травмы от осколков. 22:38 01.10.2024 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию ближневосточного конфликта после удара Ирана по Израилю. Об этом сообщили в офисе генсека. 22:36 01.10.2024 Армия Израиля предупредила, что атака Ирана приведет к последствиям. У ЦАХАЛа есть соответствующие планы. 22:35 01.10.2024 Армия Израиля объявила, что население может покинуть убежища. Угрозы со стороны Ирана больше не наблюдаются, сообщил представитель военных. 22:34 01.10.2024 Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп охарактеризовал атаку Ирана на Израиль как войну. Он заявил, что ее можно было избежать. 22:34 01.10.2024 Члены военно-политического кабинета Израиля укрылись в бомбоубежище. Сообщает CNN. 22:33 01.10.2024 Иранская ракета, запущенная по Израилю, упала в иорданской провинции Мадаба. Сообщает телеканал Al Hadath. 22:32 01.10.2024 Байден приказал американским военным перехватывать ракеты, запущенные Ираном в сторону Израиля. Сообщил Белый дом. 22:28 01.10.2024 Жителям Израиля снова пришло экстренное сообщение с призывом находиться рядом с защищенными укрытиями. 22:26 01.10.2024 Иранское новостное агентство ILNA сообщает о начале второй волны ракетной атаки Ирана на Израиль. 22:26 01.10.2024 Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным оказать Израилю поддержку в защите от иранских атак. 22:25 01.10.2024 В службе скорой помощи Израиля сообщили, что на данный момент нет данных о жертвах или пострадавших в результате ракетной атаки Ирана. 22:24 01.10.2024 Иран готов к любому ответному удару после ракетной атаки на Израиль. Такое заявление сделал высокопоставленный иранский чиновник. 22:23 01.10.2024 Израильский чиновник заявил, что Иран понесет серьезные последствия за свою атаку. Пишет Reuters. 22:22 01.10.2024 Ракетный обстрел Израиля был осуществлен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Сообщает Reuters. 22:20 01.10.2024 Израиль закрыл свое воздушное пространство. Об этом сообщают местные телеканалы. 22:17 01.10.2024 КСИР заявил, что ракетная атака на Израиль является местью за убийство лидеров группировок ХАМАС и «Хезболла». 22:16 01.10.2024 Иран утверждает, что удар по Израилю является законным ответом на нарушения своего суверенитета. Сообщает иранское представительство при ООН. 22:12 01.10.2024 Иран запустил около 400 ракет в сторону Израиля. Сообщает Jerusalem Post. 22:11 01.10.2024 Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил, что Израиль понесет тяжелые последствия, если ответит на действия иранской стороны. 22:09 01.10.2024 Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о ракетном ударе по Израилю. Передает агентство Tasnim. 22:08 01.10.2024 В небе над Тель-Авивом замечены вспышки от перехватов израильской ПВО. 22:06 01.10.2024 Армия Израиля сообщила, что продолжается масштабная ракетная атака со стороны Ирана. 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