Родиной растения является американский континент (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На овощном рынке и в Черняевском лесу в Перми разрастается амброзия полыннолистная, пыльца которой может вызвать анафилактический шок или отек Квинке. Растение является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов, сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство».

«Зеленый агрессор расселился на овощном рынке в Заостровке, на улицах: Мира, Советской Армии, Чайковского. Есть захваченные участки и в Черняевском лесу. Амброзия полыннолистная является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов. <…> Пыльца растения может вызвать анафилактический шок или отек Квинке», — сообщили в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Родиной амброзии является американский континент. Ее распространение на территории СССР началось в 1960—1970-х годах из Крыма. В начале XXI века амброзия распространилась на значительной части территории Украины и в европейской части России.

Сорняк хорошо переносит затопление, а при скашивании стремительно вырастает, давая еще больше побегов. Он может достигать высоты 180 сантиметров, а корень проникает в почву на глубину четыре метра. В России амброзия внесена в список карантинных растений.

Амброзия входит в список карантинных растений МКУ «Городское зеленое строительство», «ВКонтакте»