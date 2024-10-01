01 октября 2024

В Перми появилось растение, пыльца которого способна вызвать отек Квинке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из лучших дней города. Пермь, росток, растение, жизнь, плитка тротуарная
Родиной растения является американский континент (архивное фото) Фото:

На овощном рынке и в Черняевском лесу в Перми разрастается амброзия полыннолистная, пыльца которой может вызвать анафилактический шок или отек Квинке. Растение является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов, сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство».

«Зеленый агрессор расселился на овощном рынке в Заостровке, на улицах: Мира, Советской Армии, Чайковского. Есть захваченные участки и в Черняевском лесу. Амброзия полыннолистная является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов. <…> Пыльца растения может вызвать анафилактический шок или отек Квинке», — сообщили в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Родиной амброзии является американский континент. Ее распространение на территории СССР началось в 1960—1970-х годах из Крыма. В начале XXI века амброзия распространилась на значительной части территории Украины и в европейской части России.

Сорняк хорошо переносит затопление, а при скашивании стремительно вырастает, давая еще больше побегов. Он может достигать высоты 180 сантиметров, а корень проникает в почву на глубину четыре метра. В России амброзия внесена в список карантинных растений.

Амброзия входит в список карантинных растений
Амброзия входит в список карантинных растений

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На овощном рынке и в Черняевском лесу в Перми разрастается амброзия полыннолистная, пыльца которой может вызвать анафилактический шок или отек Квинке. Растение является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов, сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство». «Зеленый агрессор расселился на овощном рынке в Заостровке, на улицах: Мира, Советской Армии, Чайковского. Есть захваченные участки и в Черняевском лесу. Амброзия полыннолистная является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов. <…> Пыльца растения может вызвать анафилактический шок или отек Квинке», — сообщили в группе организации в соцсети «ВКонтакте». Родиной амброзии является американский континент. Ее распространение на территории СССР началось в 1960—1970-х годах из Крыма. В начале XXI века амброзия распространилась на значительной части территории Украины и в европейской части России. Сорняк хорошо переносит затопление, а при скашивании стремительно вырастает, давая еще больше побегов. Он может достигать высоты 180 сантиметров, а корень проникает в почву на глубину четыре метра. В России амброзия внесена в список карантинных растений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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