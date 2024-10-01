01 октября 2024

Генштаб: Тегеран ударит по союзникам Израиля в случае их нападения на Иран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Иран пообещал нанести удар в случае участия союзников Израиля в прямом столкновении Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке. Об этом заявили в генштабе ВС Ирана.

«В случае участия союзников режима в нападении на Иран вооруженные силы исламской республики нанесут мощный удар по их центрам и интересам. Это заставит их раскаяться», — приводит телеканал IRIB заявление Генштаба.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что у атаки должны быть последствия, но Штаты «не хотят дальнейшей эскалации конфликта». Армия обороны Израиля пообещала нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке. Об этом заявили в генштабе ВС Ирана. «В случае участия союзников режима в нападении на Иран вооруженные силы исламской республики нанесут мощный удар по их центрам и интересам. Это заставит их раскаяться», — приводит телеканал IRIB заявление Генштаба. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что у атаки должны быть последствия, но Штаты «не хотят дальнейшей эскалации конфликта». Армия обороны Израиля пообещала нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...