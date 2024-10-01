Генштаб: Тегеран ударит по союзникам Израиля в случае их нападения на Иран

02 октября 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Иран пообещал нанести удар в случае участия союзников Израиля в прямом столкновении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке. Об этом заявили в генштабе ВС Ирана. «В случае участия союзников режима в нападении на Иран вооруженные силы исламской республики нанесут мощный удар по их центрам и интересам. Это заставит их раскаяться», — приводит телеканал IRIB заявление Генштаба. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что у атаки должны быть последствия, но Штаты «не хотят дальнейшей эскалации конфликта». Армия обороны Израиля пообещала нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке. Об этом заявили в генштабе ВС Ирана. «В случае участия союзников режима в нападении на Иран вооруженные силы исламской республики нанесут мощный удар по их центрам и интересам. Это заставит их раскаяться», — приводит телеканал IRIB заявление Генштаба. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что у атаки должны быть последствия, но Штаты «не хотят дальнейшей эскалации конфликта». Армия обороны Израиля пообещала нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока.