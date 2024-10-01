01 октября 2024

США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Соединенные Штаты выразили свою позицию в связи с ракетными ударами Ирана по Израилю, призывая к недопущению дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжал обостряться. Тем не менее мы ясно дали понять, что за эту атаку должны быть последствия», — сказал Миллер в ходе брифинга.

Вашингтон подчеркивает необходимость ответственности за ракетные обстрелы. Но при этом стремится избежать дополнительного ухудшения ситуации в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты выразили свою позицию в связи с ракетными ударами Ирана по Израилю, призывая к недопущению дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжал обостряться. Тем не менее мы ясно дали понять, что за эту атаку должны быть последствия», — сказал Миллер в ходе брифинга. Вашингтон подчеркивает необходимость ответственности за ракетные обстрелы. Но при этом стремится избежать дополнительного ухудшения ситуации в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...