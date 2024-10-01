США заявили о возможных последствиях атаки Ирана на Израиль

02 октября 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Соединенные Штаты выразили свою позицию в связи с ракетными ударами Ирана по Израилю, призывая к недопущению дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжал обостряться. Тем не менее мы ясно дали понять, что за эту атаку должны быть последствия», — сказал Миллер в ходе брифинга. Вашингтон подчеркивает необходимость ответственности за ракетные обстрелы. Но при этом стремится избежать дополнительного ухудшения ситуации в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты выразили свою позицию в связи с ракетными ударами Ирана по Израилю, призывая к недопущению дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжал обостряться. Тем не менее мы ясно дали понять, что за эту атаку должны быть последствия», — сказал Миллер в ходе брифинга. Вашингтон подчеркивает необходимость ответственности за ракетные обстрелы. Но при этом стремится избежать дополнительного ухудшения ситуации в регионе.