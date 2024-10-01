Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю

02 октября 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Орбан обсудил с министрами меры по обеспечению безопасности граждан Венгрии Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел чрезвычайное заседание кабинета по национальной безопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Новость по теме Сотни ракет обрушились на Израиль: итоги крупной атаки Ирана «Состоялось заседание правительственного кабинета по национальной безопасности. Военная ситуация на Ближнем Востоке становится все более серьезной. Мы хотим знать, что все венгры в безопасности!» — написал Орбан на своей странице в соцсети. На проведенном заседании обсуждались меры по обеспечению безопасности граждан Венгрии на фоне военных действий в регионе. На опубликованной фотографии видно, что в совещании участвовали ключевые министры, включая глав оборонного, внутреннего и иностранных дел страны. 1 октября Иран осуществил ракетный обстрел Израиля, выпустив около 180 ракет. В Израиле была объявлена воздушная тревога, и жители страны были призваны укрыться в бомбоубежищах. В результате атаки двое жителей Тель-Авива получили легкие ранения. Атака была названа местью за убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, согласно заявлению Иранского Корпуса стражей исламской революции. Армия обороны Израиля анонсировал мощные ракетные удары по Ближнему востоку предстоящей ночью, передает телеканал 360 со ссылкой на израильские СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел чрезвычайное заседание кабинета по национальной безопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Состоялось заседание правительственного кабинета по национальной безопасности. Военная ситуация на Ближнем Востоке становится все более серьезной. Мы хотим знать, что все венгры в безопасности!» — написал Орбан на своей странице в соцсети. На проведенном заседании обсуждались меры по обеспечению безопасности граждан Венгрии на фоне военных действий в регионе. На опубликованной фотографии видно, что в совещании участвовали ключевые министры, включая глав оборонного, внутреннего и иностранных дел страны. 1 октября Иран осуществил ракетный обстрел Израиля, выпустив около 180 ракет. В Израиле была объявлена воздушная тревога, и жители страны были призваны укрыться в бомбоубежищах. В результате атаки двое жителей Тель-Авива получили легкие ранения. Атака была названа местью за убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, согласно заявлению Иранского Корпуса стражей исламской революции. Армия обороны Израиля анонсировал мощные ракетные удары по Ближнему востоку предстоящей ночью, передает телеканал 360 со ссылкой на израильские СМИ.