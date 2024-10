Сотни ракет обрушились на Израиль: итоги крупной атаки Ирана

01 октября 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Иран сообщил о минимум 80% попаданий ракет по целям Фото: Министерство обороны Израиля Иран совершил масштабную атаку на территорию Израиля. Число выпущенных ракет составило более 400, сообщает газета The Jerusalem Post. Известно о повреждениях и пострадавших в результате ударов. Сообщается, что ракетная атака на Израиль завершилась, воздушное пространство снова открыто для самолетов. Подробнее об итогах масштабного обстрела Ирана по Израилю — в материале URA.RU. Иран раскрыл цели атаки на Израиль Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что во время атаки на Израиль атаковал военные объекты, а также инфраструктуру сферы безопасности. Сообщается, что элитные подразделения ВС Ирана запустили несколько десятков ракет. Не менее 80% ракет достигли целей Как минимум 80% запущенных Ираном снарядов поразили цели в Израиле. Об этом сообщило информационное агентство Fars, управляемое КСИР, который является элитным подразделением ВС Ирана. В сообщении подчеркивается, что атака является первой волной, за которой последуют другие. Иранские СМИ сообщили о попадании ракет по военным объектам Фото: Министерство обороны Израиля Удары нанесены по стратегическим и военным объектам По данным иранского телеканала IRIB, в результате обстрела было поражено большое количество израильских танков в районе Нецарим в секторе Газа. Информационное агентство Tasnim сообщило об ударе Ирана по газовым платформам у города Ашкелон на юго-западе Израиля. Также поражены более 20 израильских самолетов F-35, утверждает иранское издание ShafaqNA. Израильская сторона пока не комментировала повреждение стратегических и военных объектов в результате обстрелов. В столице Израиля прогремели взрывы Тель-Авив подвергся ракетной атаке, в результате которой было зафиксировано попадание ракеты по жилому дому на севере города. По информации израильского издания Ynet, снаряды также упали на районы Негев и Шарон. Сообщений о погибших не поступало. Военные Израиля призвали жителей укрыться на время атаки Ирана Фото: Министерство обороны Израиля Пострадавшие в результате атаки Ирана Двое жителей столицы Израиля получили легкие осколочные ранения в результате обстрела, сообщила газета The Times of Israel. Отмечается, что пострадавшие прооперированы специалистами, их жизни ничего не угрожает. Также известно о нескольких пострадавших в Яффе, одном из главных портовых городов страны. Первая волна атак завершилась Израильские военные сообщили жителям по всей стране, что им разрешено покидать укрытия. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил в телевизионном обращении, что угроза запуска ракет со стороны Ирана на данный момент исчезла, отметив, что страна будет готова к новым атакам. Информацию передала газета The Guardian. Также Израиль сообщил о вновь открытом воздушном пространстве после атаки Ирана.

