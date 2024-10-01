01 октября 2024

Пермского борца с коррупцией приговорили к реальному сроку

В Перми осудили экс-полицейского Огородникова, который не признал вину
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Суд отправил экс-полицейского в колонию общего режима Фото:

Свердловский районный суд отправил на три года в колонию майора УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Николая Огородникова. Именно он занимался расследованием резонансных дел в Пермском крае. О решении судьи Юлии Гузеевой передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Рассмотрев уголовное дело в отношении Николая Огородникова, ранее не судимого, суд приговорил Огородникова Николая признать виновным». Назначить ему наказание по совокупности в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU слова Гузеевой. Также суд обязал выплатить более миллиона рублей штрафа в виде компенсации.

Сам Огородников вину не признал. Ранее он говорил URA.RU, что передал своему знакомому деньги, чтобы играть на бирже. Те, средства, что он выигрывал и посчитали взяткой, но не является нарушением закона. Огородников проработал в ГУ МВД по Пермскому краю более 15 лет. Он расследовал хищения в закупках «Пермь-300» и многих других.

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Свердловский районный суд отправил на три года в колонию майора УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Николая Огородникова. Именно он занимался расследованием резонансных дел в Пермском крае. О решении судьи Юлии Гузеевой передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Рассмотрев уголовное дело в отношении Николая Огородникова, ранее не судимого, суд приговорил Огородникова Николая признать виновным». Назначить ему наказание по совокупности в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU слова Гузеевой. Также суд обязал выплатить более миллиона рублей штрафа в виде компенсации. Сам Огородников вину не признал. Ранее он говорил URA.RU, что передал своему знакомому деньги, чтобы играть на бирже. Те, средства, что он выигрывал и посчитали взяткой, но не является нарушением закона. Огородников проработал в ГУ МВД по Пермскому краю более 15 лет. Он расследовал хищения в закупках «Пермь-300» и многих других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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