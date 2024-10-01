Пермского борца с коррупцией приговорили к реальному сроку

В Перми осудили экс-полицейского Огородникова, который не признал вину

02 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Суд отправил экс-полицейского в колонию общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский районный суд отправил на три года в колонию майора УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Николая Огородникова. Именно он занимался расследованием резонансных дел в Пермском крае. О решении судьи Юлии Гузеевой передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Рассмотрев уголовное дело в отношении Николая Огородникова, ранее не судимого, суд приговорил Огородникова Николая признать виновным». Назначить ему наказание по совокупности в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU слова Гузеевой. Также суд обязал выплатить более миллиона рублей штрафа в виде компенсации. Сам Огородников вину не признал. Ранее он говорил URA.RU, что передал своему знакомому деньги, чтобы играть на бирже. Те, средства, что он выигрывал и посчитали взяткой, но не является нарушением закона. Огородников проработал в ГУ МВД по Пермскому краю более 15 лет. Он расследовал хищения в закупках «Пермь-300» и многих других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский районный суд отправил на три года в колонию майора УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Николая Огородникова. Именно он занимался расследованием резонансных дел в Пермском крае. О решении судьи Юлии Гузеевой передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Рассмотрев уголовное дело в отношении Николая Огородникова, ранее не судимого, суд приговорил Огородникова Николая признать виновным». Назначить ему наказание по совокупности в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU слова Гузеевой. Также суд обязал выплатить более миллиона рублей штрафа в виде компенсации. Сам Огородников вину не признал. Ранее он говорил URA.RU, что передал своему знакомому деньги, чтобы играть на бирже. Те, средства, что он выигрывал и посчитали взяткой, но не является нарушением закона. Огородников проработал в ГУ МВД по Пермскому краю более 15 лет. Он расследовал хищения в закупках «Пермь-300» и многих других.