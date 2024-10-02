На взлетной полосе в Японии прогремел взрыв, отменили вылеты

02 октября 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Полеты в аэропорту Миядзаки приостановлены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту японского города Миядзаки прозвучал взрыв. В результате этого была закрыта взлетно-посадочная полоса. «Около 8:10 утра второго числа из аэропорта Миядзаки было получено сообщение: „Мы услышали взрыв на территории аэропорта. Подробностей мы не знаем“. Информации о травмах нет. Аэропорт Миядзаки закрыл взлетно-посадочную полосу», — пишет Nikkei. По данным издания, на рулежной дорожке аэродрома образовалась овальная дыра длиной семь метров и глубиной — один. Во второй половине дня на место происшествия должна приехать группа по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, которая проведет расследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту японского города Миядзаки прозвучал взрыв. В результате этого была закрыта взлетно-посадочная полоса. «Около 8:10 утра второго числа из аэропорта Миядзаки было получено сообщение: „Мы услышали взрыв на территории аэропорта. Подробностей мы не знаем“. Информации о травмах нет. Аэропорт Миядзаки закрыл взлетно-посадочную полосу», — пишет Nikkei. По данным издания, на рулежной дорожке аэродрома образовалась овальная дыра длиной семь метров и глубиной — один. Во второй половине дня на место происшествия должна приехать группа по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, которая проведет расследование.