На взлетной полосе в Японии прогремел взрыв, отменили вылеты

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Полеты в аэропорту Миядзаки приостановлены Фото:

В аэропорту японского города Миядзаки прозвучал взрыв. В результате этого была закрыта взлетно-посадочная полоса.

«Около 8:10 утра второго числа из аэропорта Миядзаки было получено сообщение: „Мы услышали взрыв на территории аэропорта. Подробностей мы не знаем“. Информации о травмах нет. Аэропорт Миядзаки закрыл взлетно-посадочную полосу», — пишет Nikkei.

По данным издания, на рулежной дорожке аэродрома образовалась овальная дыра длиной семь метров и глубиной — один. Во второй половине дня на место происшествия должна приехать группа по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, которая проведет расследование.

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В аэропорту японского города Миядзаки прозвучал взрыв. В результате этого была закрыта взлетно-посадочная полоса. «Около 8:10 утра второго числа из аэропорта Миядзаки было получено сообщение: „Мы услышали взрыв на территории аэропорта. Подробностей мы не знаем“. Информации о травмах нет. Аэропорт Миядзаки закрыл взлетно-посадочную полосу», — пишет Nikkei. По данным издания, на рулежной дорожке аэродрома образовалась овальная дыра длиной семь метров и глубиной — один. Во второй половине дня на место происшествия должна приехать группа по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, которая проведет расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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