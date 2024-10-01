01 октября 2024

В Тюмени завоют сирены

В Тюмени 2 октября проведут проверку работы системы оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Оповещение прозвучит в 10:40
Оповещение прозвучит в 10:40 Фото:

В Тюмени 2 октября проведут проверку работы системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Проверка работоспособности системы централизованного оповещения населения Тюменской области пройдет 2 октября. Начало в 10:40, окончание в 10:45», — сообщает инфоцентр.

При срабатывании сигнала «Внимание! Всем!» граждан просят включить радио и телевизоры и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.

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В Тюмени 2 октября проведут проверку работы системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Проверка работоспособности системы централизованного оповещения населения Тюменской области пройдет 2 октября. Начало в 10:40, окончание в 10:45», — сообщает инфоцентр. При срабатывании сигнала «Внимание! Всем!» граждан просят включить радио и телевизоры и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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