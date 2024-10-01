В Тюмени завоют сирены

Оповещение прозвучит в 10:40
В Тюмени 2 октября проведут проверку работы системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Проверка работоспособности системы централизованного оповещения населения Тюменской области пройдет 2 октября. Начало в 10:40, окончание в 10:45», — сообщает инфоцентр.
При срабатывании сигнала «Внимание! Всем!» граждан просят включить радио и телевизоры и прослушать сообщение. Дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
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