01 октября 2024

В Тюмени ищут эксгибициониста из городского парка. Фото

Полиция Тюмени проводит проверку из-за голого мужчины в парке
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксгибициониста приметили на одной из дорожек парка
Эксгибициониста приметили на одной из дорожек парка Фото:

В Тюмени полиция разыскивает мужчину, которого заметили мастурбирующим в Затюменском парке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона.

«По факту размещенной в социальных сетях информации проводится проверка. В ее рамках устанавливается личность мужчины и обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка», — рассказали в УМВД.

Речь идет о тюменце, которого заметили голым по пояс в парке Затюменском. Фото мужчины разместили в социальных сетях, указав, что он занимался онанизмом в общественном месте.

Мужчину сфотографировали в Затюменском парке
Мужчину сфотографировали в Затюменском парке
Фото:

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В Тюмени полиция разыскивает мужчину, которого заметили мастурбирующим в Затюменском парке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. «По факту размещенной в социальных сетях информации проводится проверка. В ее рамках устанавливается личность мужчины и обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка», — рассказали в УМВД. Речь идет о тюменце, которого заметили голым по пояс в парке Затюменском. Фото мужчины разместили в социальных сетях, указав, что он занимался онанизмом в общественном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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