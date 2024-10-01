Эксгибициониста приметили на одной из дорожек парка
В Тюмени полиция разыскивает мужчину, которого заметили мастурбирующим в Затюменском парке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона.
«По факту размещенной в социальных сетях информации проводится проверка. В ее рамках устанавливается личность мужчины и обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка», — рассказали в УМВД.
Речь идет о тюменце, которого заметили голым по пояс в парке Затюменском. Фото мужчины разместили в социальных сетях, указав, что он занимался онанизмом в общественном месте.
Мужчину сфотографировали в Затюменском парке
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