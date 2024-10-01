К бывшей сотруднице фигуранта уголовного дела Чернецкой пришли с обысками. Видео

02 октября 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Адвокат женщины не может попасть в квартиру (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ В Екатеринбурге силовики пришли с обысками к бывшему бухгалтеру директора строительной компании «Шудья» Василия Петрова — Станиславе Дубровской. Следователи не дают адвокату зайти в квартиру. Об этом URA.RU сообщил ее супруг Владимир. Он считает, что обыски связаны с резонансным уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, которую вместе с Петровым и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым, обвинили в мошенничестве. После этого всех троих отправили в СИЗО, недавно Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест. «В марте [когда задержали Чернецкую] уже были обыски у нас в квартире. Но сейчас силовики собираются задержать мою супругу. Она раньше работала простым бухгалтером в какой-то фирме Петрова. Сейчас происходит беспредел, мы живем в правовом государстве», — возмущается Владимир. Защитник Дубровской заявил URA.RU, что силовики поступают незаконно, что не дают ему войти в квартиру: «Мне за дверью сотрудник сказал, что у него приказ никого не впускать, пока не закончатся следственные действия. А у меня есть соглашение с клиенткой, я имею право находиться в квартире». В пресс-службе регионального СКР заявили, что не владеют информацией по теме. Чернецкую задержали после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, она, Петров и Шахмаев предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики пришли с обысками к бывшему бухгалтеру директора строительной компании «Шудья» Василия Петрова — Станиславе Дубровской. Следователи не дают адвокату зайти в квартиру. Об этом URA.RU сообщил ее супруг Владимир. Он считает, что обыски связаны с резонансным уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, которую вместе с Петровым и директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым, обвинили в мошенничестве. После этого всех троих отправили в СИЗО, недавно Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест. «В марте [когда задержали Чернецкую] уже были обыски у нас в квартире. Но сейчас силовики собираются задержать мою супругу. Она раньше работала простым бухгалтером в какой-то фирме Петрова. Сейчас происходит беспредел, мы живем в правовом государстве», — возмущается Владимир. Защитник Дубровской заявил URA.RU, что силовики поступают незаконно, что не дают ему войти в квартиру: «Мне за дверью сотрудник сказал, что у него приказ никого не впускать, пока не закончатся следственные действия. А у меня есть соглашение с клиенткой, я имею право находиться в квартире». В пресс-службе регионального СКР заявили, что не владеют информацией по теме. Чернецкую задержали после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, она, Петров и Шахмаев предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в отдельном сюжете URA.RU.