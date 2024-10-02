В Малайзии крокодил откусил фермеру голову

02 октября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Крокодил откусил фермеру из Малайзии голову, ногу и часть туловища Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Малайзии крокодил напал на фермера и съел его. Он откусил мужчине ногу, часть туловища и голову. «Обнаружили сильно поврежденные останки. Было установлено, что они принадлежали пропавшему. Крокодил откусил ему ногу, часть туловища и голову», — пишет «Лента.ру». Ридван Навир, 50-летний работник плантации из города Кунак, губернаторство Сабах, был объявлен пропавшим в понедельник, 30 сентября, после того как утром отправился ставить сети на реку. Друг мужчины стал свидетелем нападения крокодила на Навира. После сообщения о нападении были незамедлительно организованы поисковые работы с участием полиции и местного населения. На следующий день в районе, недалеко от места последнего появления Навира, были найдены его останки. Тело Навира было передано судебно-медицинским экспертам для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшей трагедии. Ранее в Малайзии поймали крокодила, который предположительно съел шестилетнюю девочку. В его брюхе были обнаружены человеческие останки. Эксперты предположили, что они принадлежат пропавшему ребенку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Малайзии крокодил напал на фермера и съел его. Он откусил мужчине ногу, часть туловища и голову. «Обнаружили сильно поврежденные останки. Было установлено, что они принадлежали пропавшему. Крокодил откусил ему ногу, часть туловища и голову», — пишет «Лента.ру». Ридван Навир, 50-летний работник плантации из города Кунак, губернаторство Сабах, был объявлен пропавшим в понедельник, 30 сентября, после того как утром отправился ставить сети на реку. Друг мужчины стал свидетелем нападения крокодила на Навира. После сообщения о нападении были незамедлительно организованы поисковые работы с участием полиции и местного населения. На следующий день в районе, недалеко от места последнего появления Навира, были найдены его останки. Тело Навира было передано судебно-медицинским экспертам для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшей трагедии. Ранее в Малайзии поймали крокодила, который предположительно съел шестилетнюю девочку. В его брюхе были обнаружены человеческие останки. Эксперты предположили, что они принадлежат пропавшему ребенку.