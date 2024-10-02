В Малайзии крокодил откусил фермеру голову

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Акватеррариум. Пермь, зоопарк, крокодил, террариум, рептилии
Крокодил откусил фермеру из Малайзии голову, ногу и часть туловища Фото:

В Малайзии крокодил напал на фермера и съел его. Он откусил мужчине ногу, часть туловища и голову.

«Обнаружили сильно поврежденные останки. Было установлено, что они принадлежали пропавшему. Крокодил откусил ему ногу, часть туловища и голову», — пишет «Лента.ру».

Ридван Навир, 50-летний работник плантации из города Кунак, губернаторство Сабах, был объявлен пропавшим в понедельник, 30 сентября, после того как утром отправился ставить сети на реку. Друг мужчины стал свидетелем нападения крокодила на Навира.

После сообщения о нападении были незамедлительно организованы поисковые работы с участием полиции и местного населения. На следующий день в районе, недалеко от места последнего появления Навира, были найдены его останки. Тело Навира было передано судебно-медицинским экспертам для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшей трагедии.

Ранее в Малайзии поймали крокодила, который предположительно съел шестилетнюю девочку. В его брюхе были обнаружены человеческие останки. Эксперты предположили, что они принадлежат пропавшему ребенку.

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В Малайзии крокодил напал на фермера и съел его. Он откусил мужчине ногу, часть туловища и голову. «Обнаружили сильно поврежденные останки. Было установлено, что они принадлежали пропавшему. Крокодил откусил ему ногу, часть туловища и голову», — пишет «Лента.ру». Ридван Навир, 50-летний работник плантации из города Кунак, губернаторство Сабах, был объявлен пропавшим в понедельник, 30 сентября, после того как утром отправился ставить сети на реку. Друг мужчины стал свидетелем нападения крокодила на Навира. После сообщения о нападении были незамедлительно организованы поисковые работы с участием полиции и местного населения. На следующий день в районе, недалеко от места последнего появления Навира, были найдены его останки. Тело Навира было передано судебно-медицинским экспертам для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшей трагедии. Ранее в Малайзии поймали крокодила, который предположительно съел шестилетнюю девочку. В его брюхе были обнаружены человеческие останки. Эксперты предположили, что они принадлежат пропавшему ребенку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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