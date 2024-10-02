В Малайзии вскрыли огромного крокодила-людоеда. Видео

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В Малайзии поймали и вскрыли крокодила из-за пропажи шестилетнего ребенка у реки
В Малайзии поймали и вскрыли крокодила из-за пропажи шестилетнего ребенка у реки Фото:

В Малайзии поймали крокодила-людоеда после пропажи шестилетней девочки. Об этом сообщили Daily Mail.

«Огромные рептилии были пойманы и выпотрошены специалистами из Лесной корпорации Саравака в Малайзии после того, как [шестилетняя] Сесилия Джулан Интик исчезла во время купания в реке Сунгай-Татау 25 сентября», — сообщило издание. В брюхе одного из крокодилов были обнаружены человеческие останки.

Вскрытие хищника происходило при родственниках пропавшей девочки. Эксперты предполагают, что найденные останки принадлежат исчезнувшему ребенку.

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В Малайзии поймали крокодила-людоеда после пропажи шестилетней девочки. Об этом сообщили Daily Mail. «Огромные рептилии были пойманы и выпотрошены специалистами из Лесной корпорации Саравака в Малайзии после того, как [шестилетняя] Сесилия Джулан Интик исчезла во время купания в реке Сунгай-Татау 25 сентября», — сообщило издание. В брюхе одного из крокодилов были обнаружены человеческие останки. Вскрытие хищника происходило при родственниках пропавшей девочки. Эксперты предполагают, что найденные останки принадлежат исчезнувшему ребенку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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