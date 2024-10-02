В Малайзии поймали и вскрыли крокодила из-за пропажи шестилетнего ребенка у реки
В Малайзии поймали крокодила-людоеда после пропажи шестилетней девочки. Об этом сообщили Daily Mail.
«Огромные рептилии были пойманы и выпотрошены специалистами из Лесной корпорации Саравака в Малайзии после того, как [шестилетняя] Сесилия Джулан Интик исчезла во время купания в реке Сунгай-Татау 25 сентября», — сообщило издание. В брюхе одного из крокодилов были обнаружены человеческие останки.
Вскрытие хищника происходило при родственниках пропавшей девочки. Эксперты предполагают, что найденные останки принадлежат исчезнувшему ребенку.
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