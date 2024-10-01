Пермский перевозчик получит 2,5 млрд рублей на обслуживание автобусных маршрутов

Пермская компания «Дизель» получит из городского бюджета 2,5 млрд рублей на обслуживание автобусных маршрутов. Указанный перевозчик стал единственным, кто заявился на конкурс по обслуживание маршрутов №77 и №78.
«На лот с маршрутами №77 и №78 поступила единственная заявка от перевозчика ООО „Дизель“. Компания стала единственным участником конкурса», — сказано на сайте администрации Перми. Издание «Ъ-Прикамье» отмечает, что стоимость контракта с ООО «Дизель» составит 2,5 млрд рублей.
Также единственная заявка на обслуживание автобусных маршрутов №4 и №59 была подана ООО «Сити-Бас». Указанная коммерческая организация в итоге и была признана победителем конкурса.
В мэрии отмечают, что отбор перевозчиков на обслуживание ряда городских маршрутов стартовал в сентябре. С победителями будут заключены контракты на пять. Всего городские власти разыграют 19 лотов.
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