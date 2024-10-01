01 октября 2024

Пермский перевозчик получит 2,5 млрд рублей на обслуживание автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки контрактов с пермскими перевозчиками рассчитаны на пять лет
Сроки контрактов с пермскими перевозчиками рассчитаны на пять лет Фото:

Пермская компания «Дизель» получит из городского бюджета 2,5 млрд рублей на обслуживание автобусных маршрутов. Указанный перевозчик стал единственным, кто заявился на конкурс по обслуживание маршрутов №77 и №78.

«На лот с маршрутами №77 и №78 поступила единственная заявка от перевозчика ООО „Дизель“. Компания стала единственным участником конкурса», — сказано на сайте администрации Перми. Издание «Ъ-Прикамье» отмечает, что стоимость контракта с ООО «Дизель» составит 2,5 млрд рублей.

Также единственная заявка на обслуживание автобусных маршрутов №4 и №59 была подана ООО «Сити-Бас». Указанная коммерческая организация в итоге и была признана победителем конкурса.

В мэрии отмечают, что отбор перевозчиков на обслуживание ряда городских маршрутов стартовал в сентябре. С победителями будут заключены контракты на пять. Всего городские власти разыграют 19 лотов.

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Пермская компания «Дизель» получит из городского бюджета 2,5 млрд рублей на обслуживание автобусных маршрутов. Указанный перевозчик стал единственным, кто заявился на конкурс по обслуживание маршрутов №77 и №78. «На лот с маршрутами №77 и №78 поступила единственная заявка от перевозчика ООО „Дизель“. Компания стала единственным участником конкурса», — сказано на сайте администрации Перми. Издание «Ъ-Прикамье» отмечает, что стоимость контракта с ООО «Дизель» составит 2,5 млрд рублей. Также единственная заявка на обслуживание автобусных маршрутов №4 и №59 была подана ООО «Сити-Бас». Указанная коммерческая организация в итоге и была признана победителем конкурса. В мэрии отмечают, что отбор перевозчиков на обслуживание ряда городских маршрутов стартовал в сентябре. С победителями будут заключены контракты на пять. Всего городские власти разыграют 19 лотов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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