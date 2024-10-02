В Екатеринбурге горит Театр музкомедии. Фото

02 октября 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Причины пожара пока неясны Фото URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта. Фото и видео с URA.RU поделились читатели. На месте работают пять пожарных машин, передают очевидцы. Как видно на снимках, черный дым валит из-под крыши театра. «Пока никаких комментариев, потому что информации нет. Сотрудники покидают здание, все спокойно, без паники, есть указатели», — заявили в музкомедии. «Подразделение следует по адресу для проверки информации», — кратко прокомментировали происшествие в пресс-службе свердловского МЧС, Дым виден издалека Фото URA.RU На место прибыл пожарный расчет Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта. Фото и видео с URA.RU поделились читатели. На месте работают пять пожарных машин, передают очевидцы. Как видно на снимках, черный дым валит из-под крыши театра. «Пока никаких комментариев, потому что информации нет. Сотрудники покидают здание, все спокойно, без паники, есть указатели», — заявили в музкомедии. «Подразделение следует по адресу для проверки информации», — кратко прокомментировали происшествие в пресс-службе свердловского МЧС,