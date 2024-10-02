Причины пожара пока неясны
новость из сюжетаВ Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии
В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта. Фото и видео с URA.RU поделились читатели.
На месте работают пять пожарных машин, передают очевидцы. Как видно на снимках, черный дым валит из-под крыши театра. «Пока никаких комментариев, потому что информации нет. Сотрудники покидают здание, все спокойно, без паники, есть указатели», — заявили в музкомедии. «Подразделение следует по адресу для проверки информации», — кратко прокомментировали происшествие в пресс-службе свердловского МЧС,
Дым виден издалека
На место прибыл пожарный расчет
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