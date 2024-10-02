В Екатеринбурге горит Театр музкомедии. Фото

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Причины пожара пока неясны
Причины пожара пока неясны
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта. Фото и видео с URA.RU поделились читатели.

На месте работают пять пожарных машин, передают очевидцы. Как видно на снимках, черный дым валит из-под крыши театра. «Пока никаких комментариев, потому что информации нет. Сотрудники покидают здание, все спокойно, без паники, есть указатели», — заявили в музкомедии. «Подразделение следует по адресу для проверки информации», — кратко прокомментировали происшествие в пресс-службе свердловского МЧС,

Дым виден издалека
Дым виден издалека
На место прибыл пожарный расчет
На место прибыл пожарный расчет

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В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта. Фото и видео с URA.RU поделились читатели. На месте работают пять пожарных машин, передают очевидцы. Как видно на снимках, черный дым валит из-под крыши театра. «Пока никаких комментариев, потому что информации нет. Сотрудники покидают здание, все спокойно, без паники, есть указатели», — заявили в музкомедии. «Подразделение следует по адресу для проверки информации», — кратко прокомментировали происшествие в пресс-службе свердловского МЧС,
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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