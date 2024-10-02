При пожаре в театре в центре Екатеринбурга погиб человек

Лифтер, который пытался потушить пожар в театре музкомедии в Екатеринбурге, скончался. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который работает на месте, со ссылкой на спасателей.
«Скончался в скорой помощи. Смерть была зафиксирована в 14:50», — обсуждали между собой сотрудники МЧС. По предварительным данным, из-за сильного задымления огнеборцы не сразу нашли очаг пожара. Когда тушили горящую комнату (предварительно, гримерку), пять женщин просили о помощи с пятого этажа.
URA.RU собирает информацию о ЧП в режиме онлайн. На место также прибыли представители прокуратуры. Ведомство проводит проверку.
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