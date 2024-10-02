При пожаре в театре в центре Екатеринбурга погиб человек

При пожаре в екатеринбургском театре музкомедии погиб лифтер

02 октября 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Пожар случился днем 2 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии Лифтер, который пытался потушить пожар в театре музкомедии в Екатеринбурге, скончался. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который работает на месте, со ссылкой на спасателей. «Скончался в скорой помощи. Смерть была зафиксирована в 14:50», — обсуждали между собой сотрудники МЧС. По предварительным данным, из-за сильного задымления огнеборцы не сразу нашли очаг пожара. Когда тушили горящую комнату (предварительно, гримерку), пять женщин просили о помощи с пятого этажа. URA.RU собирает информацию о ЧП в режиме онлайн. На место также прибыли представители прокуратуры. Ведомство проводит проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лифтер, который пытался потушить пожар в театре музкомедии в Екатеринбурге, скончался. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который работает на месте, со ссылкой на спасателей. «Скончался в скорой помощи. Смерть была зафиксирована в 14:50», — обсуждали между собой сотрудники МЧС. По предварительным данным, из-за сильного задымления огнеборцы не сразу нашли очаг пожара. Когда тушили горящую комнату (предварительно, гримерку), пять женщин просили о помощи с пятого этажа. URA.RU собирает информацию о ЧП в режиме онлайн. На место также прибыли представители прокуратуры. Ведомство проводит проверку.