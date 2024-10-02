При пожаре в театре в центре Екатеринбурга погиб человек

При пожаре в екатеринбургском театре музкомедии погиб лифтер
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пробка, музкомедия, город екатеринбург, проспект ленина, вид сверху
Пожар случился днем 2 октября Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

Лифтер, который пытался потушить пожар в театре музкомедии в Екатеринбурге, скончался. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который работает на месте, со ссылкой на спасателей.

«Скончался в скорой помощи. Смерть была зафиксирована в 14:50», — обсуждали между собой сотрудники МЧС. По предварительным данным, из-за сильного задымления огнеборцы не сразу нашли очаг пожара. Когда тушили горящую комнату (предварительно, гримерку), пять женщин просили о помощи с пятого этажа.

URA.RU собирает информацию о ЧП в режиме онлайн. На место также прибыли представители прокуратуры. Ведомство проводит проверку.

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Лифтер, который пытался потушить пожар в театре музкомедии в Екатеринбурге, скончался. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который работает на месте, со ссылкой на спасателей. «Скончался в скорой помощи. Смерть была зафиксирована в 14:50», — обсуждали между собой сотрудники МЧС. По предварительным данным, из-за сильного задымления огнеборцы не сразу нашли очаг пожара. Когда тушили горящую комнату (предварительно, гримерку), пять женщин просили о помощи с пятого этажа. URA.RU собирает информацию о ЧП в режиме онлайн. На место также прибыли представители прокуратуры. Ведомство проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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