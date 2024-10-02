В загоревшемся театре в центре Екатеринбурга могла не сработать сигнализация

02 октября 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

По некоторым данным, в театре регулярно проводились проверки системы пожаротушения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии При пожаре в екатеринбургском театре музкомедии не сработала сигнализация. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, который работает на месте. При этом некоторые сотрудники утверждают, что оповещение было. «Если бы [сигнализация] сработала, могло бы все по другому быть. Что касается пожара, то это был не взрыв и не теракт. Скорее всего, техническая неисправность, но это позже установит дознание», — рассказал собеседник агентства из числа спасателей. Другой источник URA.RU рассказал, что летом в театре проводились проверки. «Все средства пожаротушения были в наличии, даже больше, чем нужно», — уверяет собеседник. Третий собеседник — из числа сотрудников — уверяет, что сигнализация сработала. Пожар в театре произошел днем 2 октября, из-за задымления некоторым людям пришлось эвакуироваться через крышу. В результате возгорания погиб лифтер, который пытался потушить огонь самостоятельно. Все подробности о пожаре URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При пожаре в екатеринбургском театре музкомедии не сработала сигнализация. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, который работает на месте. При этом некоторые сотрудники утверждают, что оповещение было. «Если бы [сигнализация] сработала, могло бы все по другому быть. Что касается пожара, то это был не взрыв и не теракт. Скорее всего, техническая неисправность, но это позже установит дознание», — рассказал собеседник агентства из числа спасателей. Другой источник URA.RU рассказал, что летом в театре проводились проверки. «Все средства пожаротушения были в наличии, даже больше, чем нужно», — уверяет собеседник. Третий собеседник — из числа сотрудников — уверяет, что сигнализация сработала. Пожар в театре произошел днем 2 октября, из-за задымления некоторым людям пришлось эвакуироваться через крышу. В результате возгорания погиб лифтер, который пытался потушить огонь самостоятельно. Все подробности о пожаре URA.RU собирает в онлайн-трансляции.