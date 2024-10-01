«Моральные уроды»: пермский губернатор обратил внимание на кибермошенников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства поручил усилить борьбу с кибермошенниками. Их он назвал моральными уродами, а министру информационного развития и связи Петру Шиловских посоветовал разработать методические материалы для пожилых людей. Они, по мнению главы края, должны обезопасить людей.
«Мы понимаем, сколько у нас людей, особенно преклонного возраста, страдают от кибермошенников. Моральные уроды пользуются лучшими человеческими качествами: отзывчивостью, готовностью прийти на выручку, доверчивостью и последние накопленные средства воруют», — посетовал Махонин, передает корреспондент URA.RU. Губернатор попросил министра разработать и распространить среди пожилых людей методички с информацией, которая бы уберегла их от мошенников.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Кунгура отдала телефонным мошенникам четыре миллона рублей и лишилась квартиры. Злоумышленники «обрабатывали» женщину несколько месяцев, отмечали в полиции. Сегодня в ГУ МВД сообщили, что житель Березников под воздействием аферистов оформил кредит на два с половиной миллиона рублей и продал автомобиль, а все деньги перечислил на указанные преступниками счета.
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