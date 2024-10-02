Театр музкомедии дал первый комментарий о погибшем в пожаре екатеринбуржце

Театр в Екатеринбурге выразил соболезнования семье погибшего в пожаре

02 октября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Разнорабочий из театра надышался дымом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии Театр музкомедии выразил соболезнования семье погибшего в пожаре сотрудника. 58-летний разнорабочий Дмитрий надышался дымом в гримерной комнате, которая загорелась днем 2 октября в Екатеринбурге. «Основная часть сотрудников покинула здание самостоятельно. К сожалению, есть погибший — сотрудник технического цеха театра. Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования всем близким», — заявили URA.RU в пресс-службе. Дмитрий надышался дымом, когда пытался самостоятельно потушить пожар. Врачи пытались его спасти, но он скончался в машине скорой помощи. Один из бывших сотрудников театра описывал мужчину как жизнерадостного и общительного человека. Сейчас театру предстоит оценить ущерб от пожара. По словам представителей учреждения, оповещение сработало сразу, паники не было. Всего было эвакуировано 105 человек. Все подробности о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Театр музкомедии выразил соболезнования семье погибшего в пожаре сотрудника. 58-летний разнорабочий Дмитрий надышался дымом в гримерной комнате, которая загорелась днем 2 октября в Екатеринбурге. «Основная часть сотрудников покинула здание самостоятельно. К сожалению, есть погибший — сотрудник технического цеха театра. Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования всем близким», — заявили URA.RU в пресс-службе. Дмитрий надышался дымом, когда пытался самостоятельно потушить пожар. Врачи пытались его спасти, но он скончался в машине скорой помощи. Один из бывших сотрудников театра описывал мужчину как жизнерадостного и общительного человека. Сейчас театру предстоит оценить ущерб от пожара. По словам представителей учреждения, оповещение сработало сразу, паники не было. Всего было эвакуировано 105 человек. Все подробности о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.