Театр музкомедии дал первый комментарий о погибшем в пожаре екатеринбуржце

Театр в Екатеринбурге выразил соболезнования семье погибшего в пожаре
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Разнорабочий из театра надышался дымом Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

Театр музкомедии выразил соболезнования семье погибшего в пожаре сотрудника. 58-летний разнорабочий Дмитрий надышался дымом в гримерной комнате, которая загорелась днем 2 октября в Екатеринбурге.

«Основная часть сотрудников покинула здание самостоятельно. К сожалению, есть погибший — сотрудник технического цеха театра. Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования всем близким», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Дмитрий надышался дымом, когда пытался самостоятельно потушить пожар. Врачи пытались его спасти, но он скончался в машине скорой помощи. Один из бывших сотрудников театра описывал мужчину как жизнерадостного и общительного человека.

Сейчас театру предстоит оценить ущерб от пожара. По словам представителей учреждения, оповещение сработало сразу, паники не было. Всего было эвакуировано 105 человек. Все подробности о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Театр музкомедии выразил соболезнования семье погибшего в пожаре сотрудника. 58-летний разнорабочий Дмитрий надышался дымом в гримерной комнате, которая загорелась днем 2 октября в Екатеринбурге. «Основная часть сотрудников покинула здание самостоятельно. К сожалению, есть погибший — сотрудник технического цеха театра. Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования всем близким», — заявили URA.RU в пресс-службе. Дмитрий надышался дымом, когда пытался самостоятельно потушить пожар. Врачи пытались его спасти, но он скончался в машине скорой помощи. Один из бывших сотрудников театра описывал мужчину как жизнерадостного и общительного человека. Сейчас театру предстоит оценить ущерб от пожара. По словам представителей учреждения, оповещение сработало сразу, паники не было. Всего было эвакуировано 105 человек. Все подробности о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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