Театр музкомедии дал первый комментарий о погибшем в пожаре екатеринбуржце

Театр музкомедии выразил соболезнования семье погибшего в пожаре сотрудника. 58-летний разнорабочий Дмитрий надышался дымом в гримерной комнате, которая загорелась днем 2 октября в Екатеринбурге.
«Основная часть сотрудников покинула здание самостоятельно. К сожалению, есть погибший — сотрудник технического цеха театра. Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования всем близким», — заявили URA.RU в пресс-службе.
Дмитрий надышался дымом, когда пытался самостоятельно потушить пожар. Врачи пытались его спасти, но он скончался в машине скорой помощи. Один из бывших сотрудников театра описывал мужчину как жизнерадостного и общительного человека.
Сейчас театру предстоит оценить ущерб от пожара. По словам представителей учреждения, оповещение сработало сразу, паники не было. Всего было эвакуировано 105 человек. Все подробности о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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