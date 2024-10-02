Сколько человек пострадали при пожаре в театре в центре Екатеринбурга

При пожаре в Театре музыкальной комедии в центре Екатеринбурга пострадала одна женщина — она надышалась угарным газом. Об этом со ссылкой на сотрудника одной из экстренных служб сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Также ранее стало известно, что один человек погиб.
«Среди пострадавших — женщина, у нее легкое отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте и отпустили», — поделился собеседник агентства.
Пожар в театре музкомедии начался днем 2 октября. Очаг возгорания, предположительно, находился в гримерке, а предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в онлайн-трансляции.
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