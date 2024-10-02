Сколько человек пострадали при пожаре в театре в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге при пожаре в театре пострадала женщина, еще один человек погиб
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего из здания эвакуировали больше 100 человек
Всего из здания эвакуировали больше 100 человек Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

При пожаре в Театре музыкальной комедии в центре Екатеринбурга пострадала одна женщина — она надышалась угарным газом. Об этом со ссылкой на сотрудника одной из экстренных служб сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Также ранее стало известно, что один человек погиб.

«Среди пострадавших — женщина, у нее легкое отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте и отпустили», — поделился собеседник агентства.

Пожар в театре музкомедии начался днем 2 октября. Очаг возгорания, предположительно, находился в гримерке, а предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в онлайн-трансляции.

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При пожаре в Театре музыкальной комедии в центре Екатеринбурга пострадала одна женщина — она надышалась угарным газом. Об этом со ссылкой на сотрудника одной из экстренных служб сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Также ранее стало известно, что один человек погиб. «Среди пострадавших — женщина, у нее легкое отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте и отпустили», — поделился собеседник агентства. Пожар в театре музкомедии начался днем 2 октября. Очаг возгорания, предположительно, находился в гримерке, а предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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