Сколько человек пострадали при пожаре в театре в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге при пожаре в театре пострадала женщина, еще один человек погиб

02 октября 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Всего из здания эвакуировали больше 100 человек Фото: Размик Закарян, URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии При пожаре в Театре музыкальной комедии в центре Екатеринбурга пострадала одна женщина — она надышалась угарным газом. Об этом со ссылкой на сотрудника одной из экстренных служб сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Также ранее стало известно, что один человек погиб. «Среди пострадавших — женщина, у нее легкое отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте и отпустили», — поделился собеседник агентства. Пожар в театре музкомедии начался днем 2 октября. Очаг возгорания, предположительно, находился в гримерке, а предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При пожаре в Театре музыкальной комедии в центре Екатеринбурга пострадала одна женщина — она надышалась угарным газом. Об этом со ссылкой на сотрудника одной из экстренных служб сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Также ранее стало известно, что один человек погиб. «Среди пострадавших — женщина, у нее легкое отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте и отпустили», — поделился собеседник агентства. Пожар в театре музкомедии начался днем 2 октября. Очаг возгорания, предположительно, находился в гримерке, а предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в онлайн-трансляции.