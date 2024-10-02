02 октября 2024

В Челябинске на выходных будут заморозки и ветер

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Ночью 5 октября ожидаются заморозки Фото:

В Челябинске в ближайшие выходные, 5 и 6 октября, ожидаются заморозки и ветер. Об этом предупредили на метеосайте «Гисметео».

«Ночью 5 октября в Челябинске до одного градуса мороза, 6 октября ночью около четырех градусов тепла, но ветер до десяти метров в секунду. Дневные температуры остаются в диапазоне 15-16 градусов тепла», — уточнили на сайте метеослужбы.

В Миассе ночью 5 октября до пяти градусов мороза, в Магнитогорске — до трех градусов ниже нуля. В Снежинске и Юрюзани в эту же ночь до четырех градусов ниже нуля.

В целом предстоящая зима в Челябинской области ожидается без аномальных скачков температуры. В октябре синоптики предупреждали о предстоящей декаде мокрого снега.

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В Челябинске в ближайшие выходные, 5 и 6 октября, ожидаются заморозки и ветер. Об этом предупредили на метеосайте «Гисметео». «Ночью 5 октября в Челябинске до одного градуса мороза, 6 октября ночью около четырех градусов тепла, но ветер до десяти метров в секунду. Дневные температуры остаются в диапазоне 15-16 градусов тепла», — уточнили на сайте метеослужбы. В Миассе ночью 5 октября до пяти градусов мороза, в Магнитогорске — до трех градусов ниже нуля. В Снежинске и Юрюзани в эту же ночь до четырех градусов ниже нуля. В целом предстоящая зима в Челябинской области ожидается без аномальных скачков температуры. В октябре синоптики предупреждали о предстоящей декаде мокрого снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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