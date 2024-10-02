В Челябинске на выходных будут заморозки и ветер

В Челябинске в ближайшие выходные, 5 и 6 октября, ожидаются заморозки и ветер. Об этом предупредили на метеосайте «Гисметео».
«Ночью 5 октября в Челябинске до одного градуса мороза, 6 октября ночью около четырех градусов тепла, но ветер до десяти метров в секунду. Дневные температуры остаются в диапазоне 15-16 градусов тепла», — уточнили на сайте метеослужбы.
В Миассе ночью 5 октября до пяти градусов мороза, в Магнитогорске — до трех градусов ниже нуля. В Снежинске и Юрюзани в эту же ночь до четырех градусов ниже нуля.
В целом предстоящая зима в Челябинской области ожидается без аномальных скачков температуры. В октябре синоптики предупреждали о предстоящей декаде мокрого снега.
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