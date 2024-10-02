В Чусовом при загадочных обстоятельствах погиб 19-летний парень

Тело 19-летнего пермяка было обнаружено в кустах возле теплотрассы в Чусовом
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют обстоятельства гибели пермяка
Следователи выясняют обстоятельства гибели пермяка Фото:

В Чусовом неподалеку от теплотрассы в кустах обнаружено тело 19-летнего парня. Родственники погибшего предполагают, что его могли убить. О своих размышлениях один из близких погибшего рассказал URA.RU.

Тело 19-летнего Артема (имя погибшего изменено — прим. ред.) было обнаружено 30 сентября. В соцсетях Чусового стала распространяться информация о том, что парня запинали до смерти подростки. Родственник погибшего так не считает. «Около семи вечера позвонил следователь и сказал, что обнаружено тело Артема. Когда мы его увидели, то решили, что его как будто задушили при помощи пакета, который надели на голову. Все лицо было синим, а на теле не было следов избиения», — рассказал родственник погибшего парня на условиях анонимности.

В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Родственники погибшего парня не доверяют следствию и намерены вести свое расследование. Один из них рассказал URA.RU, что погибший жил с родителями, практически нигде не работал. Иногда у него появлялись деньги, но откуда они появлялись оставалось тайной.

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В Чусовом неподалеку от теплотрассы в кустах обнаружено тело 19-летнего парня. Родственники погибшего предполагают, что его могли убить. О своих размышлениях один из близких погибшего рассказал URA.RU. Тело 19-летнего Артема (имя погибшего изменено — прим. ред.) было обнаружено 30 сентября. В соцсетях Чусового стала распространяться информация о том, что парня запинали до смерти подростки. Родственник погибшего так не считает. «Около семи вечера позвонил следователь и сказал, что обнаружено тело Артема. Когда мы его увидели, то решили, что его как будто задушили при помощи пакета, который надели на голову. Все лицо было синим, а на теле не было следов избиения», — рассказал родственник погибшего парня на условиях анонимности. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Родственники погибшего парня не доверяют следствию и намерены вести свое расследование. Один из них рассказал URA.RU, что погибший жил с родителями, практически нигде не работал. Иногда у него появлялись деньги, но откуда они появлялись оставалось тайной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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