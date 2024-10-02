На границе Челябинской области и Казахстана мигрантов положили лицом в асфальт. Видео

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Пограничники пресекли конфликт в пункте пропуска через госграницу Фото:

Челябинские пограничники на пункте пропуска «Бугристое» уложили мигрантов, желавших попасть в РФ, лицом в асфальт. Подобные меры были приняты, чтобы пресечь разгоревшийся в очереди конфликт.

«Пять человек не поделили очередь, начали выяснять отношения и громко ругаться. Пограничники и находившиеся с ними полицейские решили всех жестко утихомирить», — сообщает Baza.

Пор данным издания, зачинщик конфликта успел развернуться и уехать обратно в Казахстан. Для других участников потасовки сотрудники провели профилактическую беседу на тему поведения при пересечении госграницы. Спустя время КПП вернулся к обычной работе.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой регионального погрануправления ФСБ. Там на звонок не ответили.

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Челябинские пограничники на пункте пропуска «Бугристое» уложили мигрантов, желавших попасть в РФ, лицом в асфальт. Подобные меры были приняты, чтобы пресечь разгоревшийся в очереди конфликт. «Пять человек не поделили очередь, начали выяснять отношения и громко ругаться. Пограничники и находившиеся с ними полицейские решили всех жестко утихомирить», — сообщает Baza. Пор данным издания, зачинщик конфликта успел развернуться и уехать обратно в Казахстан. Для других участников потасовки сотрудники провели профилактическую беседу на тему поведения при пересечении госграницы. Спустя время КПП вернулся к обычной работе. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой регионального погрануправления ФСБ. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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