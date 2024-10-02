На границе Челябинской области и Казахстана мигрантов положили лицом в асфальт. Видео

02 октября 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Пограничники пресекли конфликт в пункте пропуска через госграницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинские пограничники на пункте пропуска «Бугристое» уложили мигрантов, желавших попасть в РФ, лицом в асфальт. Подобные меры были приняты, чтобы пресечь разгоревшийся в очереди конфликт. «Пять человек не поделили очередь, начали выяснять отношения и громко ругаться. Пограничники и находившиеся с ними полицейские решили всех жестко утихомирить», — сообщает Baza. Пор данным издания, зачинщик конфликта успел развернуться и уехать обратно в Казахстан. Для других участников потасовки сотрудники провели профилактическую беседу на тему поведения при пересечении госграницы. Спустя время КПП вернулся к обычной работе. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой регионального погрануправления ФСБ. Там на звонок не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские пограничники на пункте пропуска «Бугристое» уложили мигрантов, желавших попасть в РФ, лицом в асфальт. Подобные меры были приняты, чтобы пресечь разгоревшийся в очереди конфликт. «Пять человек не поделили очередь, начали выяснять отношения и громко ругаться. Пограничники и находившиеся с ними полицейские решили всех жестко утихомирить», — сообщает Baza. Пор данным издания, зачинщик конфликта успел развернуться и уехать обратно в Казахстан. Для других участников потасовки сотрудники провели профилактическую беседу на тему поведения при пересечении госграницы. Спустя время КПП вернулся к обычной работе. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой регионального погрануправления ФСБ. Там на звонок не ответили.