Челябинские пограничники на пункте пропуска «Бугристое» уложили мигрантов, желавших попасть в РФ, лицом в асфальт. Подобные меры были приняты, чтобы пресечь разгоревшийся в очереди конфликт.
«Пять человек не поделили очередь, начали выяснять отношения и громко ругаться. Пограничники и находившиеся с ними полицейские решили всех жестко утихомирить», — сообщает Baza.
Пор данным издания, зачинщик конфликта успел развернуться и уехать обратно в Казахстан. Для других участников потасовки сотрудники провели профилактическую беседу на тему поведения при пересечении госграницы. Спустя время КПП вернулся к обычной работе.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой регионального погрануправления ФСБ. Там на звонок не ответили.
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