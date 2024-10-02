Подвыпившая компания на каршеринговой машине устроила ДТП в центре Екатеринбурга. Фото

02 октября 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Компания ехала на Делимобиле на красный сигнал светофора Фото: Илья Московец © URA.RU Подвыпившая компания из пяти человек на Делимобиле (российский каршеринг) устроила 2 октября в 19:50 ДТП в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Декабристов. Они проехали на красный сигнал светофора и столкнулись с машиной Haval Jolion, сообщили URA.RU очевидцы. Пострадавшая семейная пара с ребенком восьми лет получила ушибы грудной клетки, но от госпитализации отказалась. «Компания молодых людей, ехали вчетвером, плюс одна девушка, на Делимобиле по улице Белинского со стороны улицы Большакова на красный сигнал светофора. Haval Jolion выезжал по улице Декабристов на зеленый. Удар пришелся в бок. Компания была с признаками опьянения, но у водителя на момент освидетельствования алкоголь не был определен», — рассказали читатели URA.RU. По словам очевидцев, после столкновения компания с места ДТП сразу же скрылась, но сотрудникам ДПС удалось поймать водителя. Он был задержан. Судя по данным аккаунта в Делимобиле, он 1987 года рождения. Сейчас его ждет полное обследование на наличие алкоголя в крови. ДТП произошло в центре Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU Делимобиль врезался в бок Haval Jolion Фото: читатель URA.RU Каршеринговая машина получила серьезные повреждения Фото: читатель URA.RU Сотрудники ДПС смогли поймать водителя Делимобиля Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подвыпившая компания из пяти человек на Делимобиле (российский каршеринг) устроила 2 октября в 19:50 ДТП в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Декабристов. Они проехали на красный сигнал светофора и столкнулись с машиной Haval Jolion, сообщили URA.RU очевидцы. Пострадавшая семейная пара с ребенком восьми лет получила ушибы грудной клетки, но от госпитализации отказалась. «Компания молодых людей, ехали вчетвером, плюс одна девушка, на Делимобиле по улице Белинского со стороны улицы Большакова на красный сигнал светофора. Haval Jolion выезжал по улице Декабристов на зеленый. Удар пришелся в бок. Компания была с признаками опьянения, но у водителя на момент освидетельствования алкоголь не был определен», — рассказали читатели URA.RU. По словам очевидцев, после столкновения компания с места ДТП сразу же скрылась, но сотрудникам ДПС удалось поймать водителя. Он был задержан. Судя по данным аккаунта в Делимобиле, он 1987 года рождения. Сейчас его ждет полное обследование на наличие алкоголя в крови.