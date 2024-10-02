02 октября 2024

Бородин: пропала дочь Любови Успенской

© Служба новостей «URA.RU»
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Любовь Успенская
Любовь Успенская сообщила, что у нее пропала дочь Фото:

Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, пропала. Об этом заявил Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Он сослался на информацию, полученную от самой артистки.

«Обращаюсь ко всем руководителям силовых структур. Только что мне позвонила Любовь Успенская и сообщила, что у нее пропала дочь», — написал он в своем telegram-канале. Виталий Бородин призвал представителей силовых структур уделить пристальное внимание данному делу и помочь в поисках пропавшей.

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Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, пропала. Об этом заявил Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Он сослался на информацию, полученную от самой артистки. «Обращаюсь ко всем руководителям силовых структур. Только что мне позвонила Любовь Успенская и сообщила, что у нее пропала дочь», — написал он в своем telegram-канале. Виталий Бородин призвал представителей силовых структур уделить пристальное внимание данному делу и помочь в поисках пропавшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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