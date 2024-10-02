Бородин: пропала дочь Любови Успенской

Любовь Успенская сообщила, что у нее пропала дочь
Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, пропала. Об этом заявил Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Он сослался на информацию, полученную от самой артистки.
«Обращаюсь ко всем руководителям силовых структур. Только что мне позвонила Любовь Успенская и сообщила, что у нее пропала дочь», — написал он в своем telegram-канале. Виталий Бородин призвал представителей силовых структур уделить пристальное внимание данному делу и помочь в поисках пропавшей.
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