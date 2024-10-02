Путин заявил о новых назначениях участников программы «Время героев»

03 октября 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Владимир путин заявил о назначении участников программы «Время героев» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многие участники программы «Время героев» уже получают важные должности, согласованы новые назначения, в том числе в Администрации президента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, что участники программы, получившие ответственные должности, справятся с этой работой, как и при защите России», — заявил Путин. Он отметил, что участники показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью защищая Россию. По информации telegram-канал «Кремль.Новости» 10 участников образовательной программы «Время героев», получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — Артем Жога указом главы государства назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО), Герой России Артур Орлов Указом Президента назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором РФ. Путин уже встретился с новым полномочным представителем в УрФО Артемом Жогой. Встреча прошла в Кремле, как сообщают представители кремлевского пула. Жога известен своей работой в Донбассе и вкладом в обеспечение безопасности региона. Путин отметил значимость его действий не только для Донбасса, но и для всей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие участники программы «Время героев» уже получают важные должности, согласованы новые назначения, в том числе в Администрации президента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, что участники программы, получившие ответственные должности, справятся с этой работой, как и при защите России», — заявил Путин. Он отметил, что участники показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью защищая Россию. По информации telegram-канал «Кремль.Новости» 10 участников образовательной программы «Время героев», получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — Артем Жога указом главы государства назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО), Герой России Артур Орлов Указом Президента назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором РФ. Путин уже встретился с новым полномочным представителем в УрФО Артемом Жогой. Встреча прошла в Кремле, как сообщают представители кремлевского пула. Жога известен своей работой в Донбассе и вкладом в обеспечение безопасности региона. Путин отметил значимость его действий не только для Донбасса, но и для всей России.