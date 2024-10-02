02 октября 2024

Путин заявил о новых назначениях участников программы «Время героев»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир путин заявил о назначении участников программы «Время героев» Фото:

Многие участники программы «Время героев» уже получают важные должности, согласованы новые назначения, в том числе в Администрации президента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что участники программы, получившие ответственные должности, справятся с этой работой, как и при защите России», — заявил Путин. Он отметил, что участники показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью защищая Россию.

По информации telegram-канал «Кремль.Новости» 10 участников образовательной программы «Время героев», получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — Артем Жога указом главы государства назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО), Герой России Артур Орлов Указом Президента назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором РФ.

Путин уже встретился с новым полномочным представителем в УрФО Артемом Жогой. Встреча прошла в Кремле, как сообщают представители кремлевского пула. Жога известен своей работой в Донбассе и вкладом в обеспечение безопасности региона. Путин отметил значимость его действий не только для Донбасса, но и для всей России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многие участники программы «Время героев» уже получают важные должности, согласованы новые назначения, в том числе в Администрации президента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, что участники программы, получившие ответственные должности, справятся с этой работой, как и при защите России», — заявил Путин. Он отметил, что участники показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью защищая Россию. По информации telegram-канал «Кремль.Новости» 10 участников образовательной программы «Время героев», получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — Артем Жога указом главы государства назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО), Герой России Артур Орлов Указом Президента назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором РФ. Путин уже встретился с новым полномочным представителем в УрФО Артемом Жогой. Встреча прошла в Кремле, как сообщают представители кремлевского пула. Жога известен своей работой в Донбассе и вкладом в обеспечение безопасности региона. Путин отметил значимость его действий не только для Донбасса, но и для всей России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...