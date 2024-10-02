Путин встретился с новым полпредом в УрФО Жогой. Видео

03 октября 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Указ о назначении Жоги Владимир Путин подписал вечером 2 октября Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле своего нового полпреда в УрФО Артема Жогу. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула. «Вы — человек в Донбассе известный, да и в стране уже. И своими делами и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России, обеспечение безопасности наших людей… Ваш сын жизнь за это отдал… Вы многое сделали для Донбасса, я считаю, в целом для России. После боевой работы возглавляете парламент Донецкой республики. И закончили практически учебу в рамках платформы „Время героев“. У вас и сегодня очень большая ответственная работа, но я хочу вам предложить должность постоянного представителя президента в Уральском федеральном окурге. Урал — это промышленный регион», — сказал Путин на видео, опубликованном журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. О том, что Жога стал новым полпредом, стало известно вечером 2 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало 18 сентября. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России». Изначально предполагалось, что его сменщика Путин назначит сразу — 24-го или 25 сентября. В екатеринбургском истеблишменте курсировали слухи, что этого не произошло якобы потому, что встречу Жоги с президентом в самый последний момент якобы отложили (сам Жога не подтверждал). Ему 49 лет, до 2014 года Жога занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го Жога просил Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба. Еще раньше Жога встречался с российским лидером, когда получал звезду Героя России за своего погибшего сына Владимира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле своего нового полпреда в УрФО Артема Жогу. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула. «Вы — человек в Донбассе известный, да и в стране уже. И своими делами и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России, обеспечение безопасности наших людей… Ваш сын жизнь за это отдал… Вы многое сделали для Донбасса, я считаю, в целом для России. После боевой работы возглавляете парламент Донецкой республики. И закончили практически учебу в рамках платформы „Время героев“. У вас и сегодня очень большая ответственная работа, но я хочу вам предложить должность постоянного представителя президента в Уральском федеральном окурге. Урал — это промышленный регион», — сказал Путин на видео, опубликованном журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. О том, что Жога стал новым полпредом, стало известно вечером 2 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало 18 сентября. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России». Изначально предполагалось, что его сменщика Путин назначит сразу — 24-го или 25 сентября. В екатеринбургском истеблишменте курсировали слухи, что этого не произошло якобы потому, что встречу Жоги с президентом в самый последний момент якобы отложили (сам Жога не подтверждал). Ему 49 лет, до 2014 года Жога занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го Жога просил Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба. Еще раньше Жога встречался с российским лидером, когда получал звезду Героя России за своего погибшего сына Владимира.