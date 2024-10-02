02 октября 2024

В ХМАО открылись первые Арктические игры

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Церемония прошла в городе Белоярском
Церемония прошла в городе Белоярском Фото:

В Белоярском (ХМАО) прошла церемония открытия первых Арктических игр среди школьников Югра. Глава района Сергей Маненков в соцсети заявил, что проведение мероприятия стало возможным после включения территории в зону Арктики.

«Принял участие в церемонии открытия первых Арктических игр среди школьников автономного округа. Напомню, что 24 марта текущего года Президент РФ подписал закон о включении Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. Новый статус нашего муниципалитета позволил принять у себя гостей для проведения таких крупных соревнований, как Арктические игры среди школьников Югры», — сообщил Маненков на своей странице в соцсети vk.com.

В играх участвуют сборные команды из Белоярского, Березовского, Кондинского, Октябрьского и Советского районов, а также городов Нягань, Урай и Югорск. Более 200 спортсменов во Дворце спорта будут состязаться в четырех программах. Среди них — хоккей, футзал, северное многоборье и визитная карточка.

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В Белоярском (ХМАО) прошла церемония открытия первых Арктических игр среди школьников Югра. Глава района Сергей Маненков в соцсети заявил, что проведение мероприятия стало возможным после включения территории в зону Арктики. «Принял участие в церемонии открытия первых Арктических игр среди школьников автономного округа. Напомню, что 24 марта текущего года Президент РФ подписал закон о включении Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. Новый статус нашего муниципалитета позволил принять у себя гостей для проведения таких крупных соревнований, как Арктические игры среди школьников Югры», — сообщил Маненков на своей странице в соцсети vk.com. В играх участвуют сборные команды из Белоярского, Березовского, Кондинского, Октябрьского и Советского районов, а также городов Нягань, Урай и Югорск. Более 200 спортсменов во Дворце спорта будут состязаться в четырех программах. Среди них — хоккей, футзал, северное многоборье и визитная карточка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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