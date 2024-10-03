В Госдуме предложили наказывать родителей за выгул ребенка на поводке

Депутат Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов
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Сходка квадроберов. Тюмень , маска, дети, дети в масках, квадроберы, квадробика
В России отмечается резкий рост случаев «квадробинга», заявил депутат Колунов Фото:

Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к уполномоченному по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности для родителей, чьи дети участвуют в «квадробинге» (популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных — прим. URA.RU). Он предлагает варианты наказания, вплоть до лишения родительских прав и уголовной ответственности.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения „квадробинг“ и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — написал Колунов в обращении к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой. Информацию передает РИА Новости.

Колунов подчеркивает рост популярности «квадробинга» в России, упоминая значительное увеличение запросов на эту тему в Интернете. Он сравнивает это движение с запрещенным в РФ ЛГБТ*, заявляя о необходимости пресечения подобных явлений.

Ранее на детской площадке в Омске произошел инцидент, где мать выгуливала своего ребенка на поводке. В Совете Федерации уже выступили с предложением о запрете субкультуры квадроберов, поскольку считается, что она оказывает негативное воздействие на психическое здоровье молодежи.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

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Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к уполномоченному по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности для родителей, чьи дети участвуют в «квадробинге» (популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных — прим. URA.RU). Он предлагает варианты наказания, вплоть до лишения родительских прав и уголовной ответственности. «Прошу вас оказать содействие в запрете движения „квадробинг“ и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — написал Колунов в обращении к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой. Информацию передает РИА Новости. Колунов подчеркивает рост популярности «квадробинга» в России, упоминая значительное увеличение запросов на эту тему в Интернете. Он сравнивает это движение с запрещенным в РФ ЛГБТ*, заявляя о необходимости пресечения подобных явлений. Ранее на детской площадке в Омске произошел инцидент, где мать выгуливала своего ребенка на поводке. В Совете Федерации уже выступили с предложением о запрете субкультуры квадроберов, поскольку считается, что она оказывает негативное воздействие на психическое здоровье молодежи. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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