Что ни в коем случае нельзя дарить на День учителя

Юрист Капштык: подарки дороже 3 тысяч рублей нельзя дарить учителям
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Учителям можно дарить лишь те подарки, которые стоят меньше трех тысяч рублей Фото:

Подарки стоимостью выше трех тысяч рублей ни в коем случае нельзя дарить педагогам. Об этом в преддверии празднования Дня учителя сообщил юрист Юрий Капштык.

«Это регулируется гражданским кодексом, 575-й статьей о запрещении дарения. Здесь указывается, что работникам образовательных организаций не допускается дарение за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысячи рублей», — пояснил Капштык в беседе с «Подмосковье сегодня».

Юрист подчеркнул, что при выборе подарка важно не превышать установленный лимит, чтобы избежать возможных обвинений в коррупции. Подарки, стоимостью свыше трех тысяч рублей, могут быть расценены как попытка повлиять на оценку ученика или закрыть глаза на его недочеты. Капштык рекомендует придерживаться закона и делать подарки в рамках установленной суммы, даже если решение было принято родительским комитетом.

Ранее URA.RU рассказало о 10 правилах дарения цветов, благодаря которым банальный подарок сможет впечатлить любую женщину. Среди основных правил — необходимо учитывать символическое значение покупаемых цветов и их свежесть.

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Подарки стоимостью выше трех тысяч рублей ни в коем случае нельзя дарить педагогам. Об этом в преддверии празднования Дня учителя сообщил юрист Юрий Капштык. «Это регулируется гражданским кодексом, 575-й статьей о запрещении дарения. Здесь указывается, что работникам образовательных организаций не допускается дарение за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысячи рублей», — пояснил Капштык в беседе с «Подмосковье сегодня». Юрист подчеркнул, что при выборе подарка важно не превышать установленный лимит, чтобы избежать возможных обвинений в коррупции. Подарки, стоимостью свыше трех тысяч рублей, могут быть расценены как попытка повлиять на оценку ученика или закрыть глаза на его недочеты. Капштык рекомендует придерживаться закона и делать подарки в рамках установленной суммы, даже если решение было принято родительским комитетом. Ранее URA.RU рассказало о 10 правилах дарения цветов, благодаря которым банальный подарок сможет впечатлить любую женщину. Среди основных правил — необходимо учитывать символическое значение покупаемых цветов и их свежесть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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