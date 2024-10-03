В Казани ограничили работу аэропорта

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Аэропорт приостановил работу Фото:

Аэропорт Казани временно прекратил вылет и прилет рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК, 3 октября, временные ограничения введены работу аэропорта Казань», — сообщили в Росавиации. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Аэропорт Казани временно прекратил вылет и прилет рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК, 3 октября, временные ограничения введены работу аэропорта Казань», — сообщили в Росавиации. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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