Армия и оружие Минобороны: ВСУ потеряли 18 тысяч солдат под Курском МО РФ: за время боевых действий под Курском ВСУ потеряли более 18 560 солдат 29 сентября 2024 в 15:43 Размер текста - 17 + ВСУ потеряли 133 танка под Курском Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч бойцов во время сражений в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих», — пишет Минобороны в своем telegram-канале. Там также добавили, что ВСУ потеряли 133 танка под Курском. Ранее МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины на курском направлении. В число потерь украинской стороны вошла и 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, среди которых были изготовленные США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч бойцов во время сражений в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих», — пишет Минобороны в своем telegram-канале. Там также добавили, что ВСУ потеряли 133 танка под Курском. Ранее МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины на курском направлении. В число потерь украинской стороны вошла и 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, среди которых были изготовленные США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям