Минобороны: ВСУ потеряли 18 тысяч солдат под Курском

Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч бойцов во время сражений в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих», — пишет Минобороны в своем telegram-канале. Там также добавили, что ВСУ потеряли 133 танка под Курском.
Ранее МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины на курском направлении. В число потерь украинской стороны вошла и 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, среди которых были изготовленные США.
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