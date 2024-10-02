02 октября 2024

Ямальская авиакомпания запустила просторные лайнеры на курортных рейсах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На некоторых рейсах ямальская авиакомпания увеличила провоз пассажиров
На некоторых рейсах ямальская авиакомпания увеличила провоз пассажиров Фото:

Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсах из Минеральных вод до Салехарда и Нового Уренгоя и обратно. Компания назвала также даты рейсов.

Как следует из информации, опубликованной в telegram-канале авиакомпании, 11 октября на рейсах Минеральные Воды — Новый Уренгой и обратно, 12 октября Минеральные Воды — Салехард и обратно, 13 октября Минеральные Воды — Новый Уренгой и обратно будут запущены более просторные лайнеры. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО забронировали до конца 2024 года 12,5 тысяч льготных авиабилетов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсах из Минеральных вод до Салехарда и Нового Уренгоя и обратно. Компания назвала также даты рейсов. Как следует из информации, опубликованной в telegram-канале авиакомпании, 11 октября на рейсах Минеральные Воды — Новый Уренгой и обратно, 12 октября Минеральные Воды — Салехард и обратно, 13 октября Минеральные Воды — Новый Уренгой и обратно будут запущены более просторные лайнеры. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО забронировали до конца 2024 года 12,5 тысяч льготных авиабилетов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...