Ямальская авиакомпания запустила просторные лайнеры на курортных рейсах

На некоторых рейсах ямальская авиакомпания увеличила провоз пассажиров
Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсах из Минеральных вод до Салехарда и Нового Уренгоя и обратно. Компания назвала также даты рейсов.
Как следует из информации, опубликованной в telegram-канале авиакомпании, 11 октября на рейсах Минеральные Воды — Новый Уренгой и обратно, 12 октября Минеральные Воды — Салехард и обратно, 13 октября Минеральные Воды — Новый Уренгой и обратно будут запущены более просторные лайнеры. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО забронировали до конца 2024 года 12,5 тысяч льготных авиабилетов.
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